El govern espera signar un contracte per a la vacuna de Pfizer aquesta setmana o la que ve

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, espera que, "aquesta setmana o la que ve", es puguin signar alguns contractes més amb noves companyies farmacèutiques per adquirir una futura vacuna contra la Covid-19, entre elles amb les companyies Pfizer i Biontech, que aquest dilluns anunciaven que la seva vacuna és eficaç en més de el 90 per cent, després del "èxit" de la primera anàlisi intermedi del seu assaig de fase 3.









De manera que, "si tot fos molt bé" a finals d'aquest any podrien començar a arribar les primeres dosis de vacunes, sent menys optimista el ministre ha assenyalat principis de l'any que ve. Així, depenent dels termes del contracte amb Pfizer, Sanitat calcula que podrien arribar a Espanya uns 20 milions de dosis de manera que es podria immunitzar uns 10 milions de persones, ja que la vacuna s'ha d'administrar en dues dosis.





La vacuna que serà gratuïta per a la població Espanya ja que serà administrada dins el Sistema Nacional de Salut (SNS), serà distribuïda i administrada d'acord amb el que diguin els experts en vacunació. "Fa mesos hi ha un grup de treball amb les CCAA i el ministeri de Sanitat per fixar els paràmetres de a qui cal administrar-la, (...) alineant els criteris amb la resta de socis europeus", ha assenyalat.





D'altra banda, en una entrevista a TVE, davant la possibilitat que la població no vulgui vacunar-se de la Covid-19, el ministre ha descartat la vacunació obligatòria i advertit als antivacunes i negacionistes que el Govern serà "molt clar i contundent" contra "la gent que diu mentides i juga a la anticiència".





Així, per convèncer la població que es vacunin, "el Govern va a fer els que hem vingut fent, explica la veritat a la ciutadania, i la veritat és que les vacunes salven vides". Així, ha tornat a recordat que la seva fabricació es realitza amb criteris de seguretat, i que hi ha un marc regulador europeu i nord-americà "molt estricte".





El ministre, que afirma que aquesta podria ser una "llum a la fi del túnel", considera que la ciutadania "va respondre en termes favorables i correctes" quan es posi en marxa la campanya de vacunació contra la Covid-19. Així, ha reiterat que, "si tot va com és previst", un cop es realitzin les comprovacions de seguretat clínica, Sanitat calcula que "al voltant de maig podríem tenir una percentatge important de població espanyola i europea vacunada", ha afegit.