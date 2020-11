La CEOE demana agilitzar el repartiment dels fons europeus

La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) proposa modificar, mitjançant l'aprovació d'un Reial decret llei, preceptes específics de la Llei de Contractes de el Sector Públic i de la Llei General de Subvencions, amb l'objectiu d'agilitar la distribució de fons europeus Next Generation EU que rebrà Espanya per a la recuperació econòmica.









Aquesta és la mesura que la patronal d'empresaris ha proposat finalment en el grup de treball que la CEOE va constituir, en el si de la Comissió Legal, a principis d'octubre, per accelerar els procediments per canalitzar aquests recursos fins al sector privat i flexibilitzar els instruments de col·laboració publicoprivada.





Segons la CEOE, Espanya ha d'executar 140.000 milions d'euros en sis anys provinents de el Pla Europeu de Recuperació, el que constitueix un "importantíssim repte de gestió".





El mateix Pla 'Espanya pot' ja adverteix de possibles 'colls d'ampolla' operatius, per falta de mitjans, o legals, donada la complexitat de la tramitació.





D'una banda, si no se superen aquests obstacles, al demorar els compromisos de despesa i, d'aquesta manera, impedir que puguin ser atesos amb l'import assignat de el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, la recuperació de l'economia espanyola a la qual estan destinats aquests fons es podria veure frustrada, amb la consegüent destrucció d'empreses i llocs de treball.





Per tant, per maximitzar l'impacte d'aquests fons és "fonamental", segons la patronal, eliminar aquests 'colls d'ampolla' i les traves burocràtiques de la legislació vigent en matèria de contractes públics i subvencions, per a això proposa modificar la Llei de Contractes de el Sector Públic i la Llei general de subvencions.





CANVIS

Amb aquests canvis, la CEOE pretén proporcionar a les unitats encarregades de l'execució i gestió dels fons europeus, mitjans addicionals per fer front a aquesta tasca, no només aturant o minimitzant els 'colls d'ampolla' operatius, sinó també generant sinergies entre aquestes unitats, gràcies a models de documentació administrativa extrapolables i a la preferència atorgada a la tramitació d'aquests procediments.





També pretén escurçar els temps de tramitació dels expedients i simplificar la seva instrucció.





Per exemple, suspenent la necessitat que siguin calificats d'urgents tots els procediments. Així, es disposa que els que estiguin subjectes a aquest àmbit d'aplicació es tramitin directament en els terminis establerts per als expedients calificats d'urgents.





A més, es proposa l'exclusió de l'exigència de garantia provisional, la generalització de les declaracions responsables i la utilització de mitjans electrònics. Es planteja, igualment, evitar que determinats tràmits, com la fiscalització prèvia o l'acreditació de l'existència de crèdit pressupostari, impedeixin avançar en la tramitació dels contractes o els ajuts, amb el consegüent estalvi de temps.





De la mateixa manera, es persegueix fer compatibles les imprescindibles mesures de control ambiental de determinats projectes amb l'agilitat en la tramitació dels procediments destinats a dur-los a terme. A més, la CEOE pretén també incentivar la recerca en el sector privat de projectes transformacionals i alineats amb els objectius dels fons europeus, davant els rèdits associats a ser els primers a plantejar aquests projectes a el sector públic.





Amb aquesta finalitat, s'habilita als particulars per presentar propostes de contractes que es puguin acollir als principis de el Pla Nacional, accedint a una puntuació addicional en la seva oferta de licitació han d'incentivar la presentació de propostes per part dels particulars. Igualment, la patronal vol així agilitzar la col·laboració publicoprivada, flexibilitzant les formes de col·laboració interadministratives i dels sectors públic i privat a través de consorcis amb l'objectiu que aquesta col·laboració permeti una utilització més eficient i eficaç dels fons europeus.





Finalment, pretén incorporar a les entitats financeres a la missió d'agilització, obrint la possibilitat que voluntàriament se sotmetin a el corresponent conveni de col·laboració, quan les bases reguladores així ho prevegin, per intervenir en el procediment de concessió de les subvencions, de cara a la tramitació de les sol·licituds, l'anàlisi de requisits i la proposta de concessió.