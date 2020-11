Després de diversos conflictes amb altres departaments, Chakir el Homrani substitueix la cúpula de Treball

Després de diversos incidents entre algunes conselleries i la de Treball, Afers Socials i Famílies, dirigida per Chakir el Homrani, el Consell Executiu ha d'acordar aquest dimarts cessar la cúpula del departament després de les substitucions de Josep Ginesta i Francesc Iglesias.









L'exdiputat al Parlament i fins ara secretari d'igualtat, migracions i ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, substituirà Josep Ginesta com a secretari general de la Conselleria de Treball.













Les responsabilitats sectorials que fins ara exercia Ginesta en l'àmbit de Treball seran assumides per l'actual director general de relacions laborals, seguretat i salut laboral, Enric Vinaixa, ha informat la Conselleria en un comunicat aquest dilluns.





D'altra banda, l'actual directora dels serveis territorials de la Conselleria a Tarragona, Marta Cassany, serà nomenada secretària d'afers socials i famílies, en substitució de l'actual secretari, Francesc Iglesias.









Segons la Conselleria, "aquesta reestructuració té com a objectiu reforçar amb noves perspectives les dues àrees clau de l'departament --afers socials i treball-- per als propers mesos, que estaran centrats en les conseqüències de la crisi social i laboral" per la pandèmia.





Ha estat pactada "de comú acord" entre el conseller Chakir El Homrani i Ginesta i el secretari Francesc Iglesias, i s'aprovarà aquest dimarts a Consell Executiu.





I és que Homrani està en el punt de mira després de la crisi de la setmana passada per les ajudes a autònoms, les seves declaracions parlant de l'obligatorietat del teletreball i la gestió de les residències.





Després d'aquests incidents, diversos col·lectius han demanat en nombroses ocasions la dimissió de Homrani, però la situació actual de la Generalitat, amb Pere Aragonès com a president interí, obligaria al propi a Aragonès a assumir les competències de Treball si Homrani fos cessat. És per això que des del Departament han decidit fer una remodelació de la cúpula.





El Homrani ha agraït "profundament la dedicació, l'esforç i la perseverança de tots dos a el front de dues àrees de gran complexitat en els últims anys".