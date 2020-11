Iberdrola i Bayer avancen en el seu compromís mediambiental

Iberdrola i Bayer a Espanya sumen esforços en la transició cap a una economia verda amb la signatura del primer contracte de compravenda d'electricitat a llarg termini (PPA, Power Purchase Agreement) entre una energètica i una farmacèutica a Espanya, generada per fonts de generació neta.









Iberdrola subministrarà electricitat 100% renovable per a cobrir la totalitat de l'adquisitiu d'electricitat dels 9 centres de Bayer a Espanya, entre els quals es troben 3 fàbriques, 5 centres de recerca i desenvolupament (R + D) i les oficines centrals de la companyia per Iberia.





Aquesta iniciativa serà efectiva en el 100% d'aquests centres a partir de 2022 i durant deu anys, amb l'energia generada per la planta fotovoltaica Francisco Pizarro -la planta fotovoltaica més gran projectada en l'actualitat a Europa-, que Iberdrola aixecarà a Extremadura i de la qual ja té l'aprovació de l'impacte mediambiental (DIA). Fins a aquest moment, l'acord contempla un 'contracte pont' amb el qual Bayer realitza des d'ara un consum elèctric total sense emissions, amb garantia d'origen renovable (GDOS).





Amb aquest acord, Iberdrola i Bayer continuen contribuint juntes a la transició d'una economia verda, després del PPA acordat recentment per les dues companyies a Mèxic, pel qual la farmacèutica consumeix energia verda generada pel parc eòlic terrestre Santiago (105 MW), situat en l'Estat de Guanajuato.





L'aliança reforça l'estratègia renovable d'Iberdrola, que contempla la signatura de contractes bilaterals que promoguin un subministrament d'energia a preus competitius i estables amb grans clients, compromesos amb un consum sostenible.





"A través dels PPAs, s'obren moltes oportunitats per al desenvolupament dels projectes renovables que estan transformant el present i el futur energètic al nostre país, contribuint a la transició d'una economia verda. Aquests contractes de compra venda d'energia a llarg termini aporten estabilitat a les inversions de la companyia i s'han convertit, així mateix, en una eina òptima per a la gestió del subministrament elèctric de grans consumidors, compromesos amb un consum net i sostenible. Els PPAs demostren la competitivitat de les renovables i la seva capacitat per a subministrar energia a preus assequibles i estables a llarg termini ", explica Eduardo Insunza, Director Global de Grans Clients d'Iberdrola.





Per la seva banda Bayer, que a finals de l'any passat anunciava el seu compromís per aconseguir una empremta neutral d'emissions a tot el món el 2030, avança localment amb aquest acord que suposa un gran pas en la seva contribució a la neutralitat climàtica. Addicionalment, la companyia està analitzant i adaptant les seves instal·lacions per tenir espais més eficients i que afavoreixin un millor ús i aprofitament dels recursos, com una altra de les prioritats en les que Bayer està centrat la seva inversió i esforços en aquest sentit. En paraules de Laura Dieguez, Directora de Comunicació, Assumptes Públics Corporatius i Sostenibilitat, "mesures com aquesta ens ajuden a avançar en el compromís de Bayer per la sostenibilitat amb mesures concretes que contribueixen a reduir el nostre impacte mediambiental. La col·laboració amb experts com Iberdrola fa efectiu aquest compromís d'una forma gairebé immediata a el temps que contribuïm a el desenvolupament de la infraestructura necessària al país per construir un futur més verd i respectuós amb el medi ambient ".









Tecnologia competitiva per mitigar l'escalfament global

L'energia 100% renovable que Iberdrola subministrarà a les instal·lacions de Bayer a Espanya ha de procedir del projecte Francisco Pizarro, la planta fotovoltaica més gran projectada en l'actualitat a Europa, amb una potència instal·lada de 590 MW.





Situada entre els municipis extremenys de Torrecillas de la Tesa i Aldeacentenera, a Càceres, el projecte ja compta amb l'aprovació de l'impacte mediambiental (DIA) i generarà energia neta suficient per proveir anualment a una població equivalent de 375.000 persones, xifra superior a les poblacions de les ciutats de Càceres i Badajoz. Un cop operativa, el 2022, la planta evitarà cada any l'emissió a l'atmosfera de 245.000 tones de CO 2, reforçant la competitivitat d'aquesta tecnologia per a la protecció de l'entorn i la mitigació de l'escalfament global.





Més enllà de la seva contribució mediambiental, la nova inversió en aquest projecte fotovoltaic -que s'elevarà a uns 300 milions d'euros- contribuirà a reactivar la cadena de valor i l'ocupació en la comunitat, amb la involucració de fins a més de 1.000 professionals.





Francisco Pizarro forma part del pla d'inversió en renovables d'Iberdrola a Extremadura, que preveu la instal·lació d'uns 2.000 MW verds a 2022, convertint a la regió en un dels eixos centrals de la seva estratègia renovable a Espanya.





Renovables per a una recuperació en verd





Iberdrola compta amb una dilata experiència en l'àmbit dels PPAs a tot el món i gestiona acords de compravenda d'energia a llarg termini en mercats com Espanya, el Regne Unit, Estats Units, Mèxic i Austràlia -després seva entrada recent en aquest mercat- , procedents de projectes eòlics i fotovoltaics de més de 3.000 MW. A Espanya, la companyia ha promogut aquesta modalitat amb caràcter pioner amb empreses de diferents sectors: banca, telecomunicacions, sector cerveser, distribució, marques esportives i ara farmacèutiques.