"Demà fem festa", un calendari festiu secularitzat per als "petits"

Després d'haver passat, aquest any de puntetes, sobre el lleu parèntesi festiu de Tots Sants -perdó, de Halloween, ja que la colonització cultural nord-americana ha aconseguit amagar en poc més d'una dècada el significat mil·lenari d'aquesta data- estem a punt d'iniciar el major període de celebracions lúdiques de l'any que adquireixen un marcat significat familiar i molt en particular, infantil. Ens referim a el període nadalenc, a què seguirà un any ple de noves ocasions festives, unes vinculades a orígens de tipus religiós i altres purament civils. A totes elles, o al menys a les més importants, dediquen Mercè Anguera (text) i Cuchu (il·lustracions) el seu llibre "Demà fem festa" (La Galera editorial) als nens.









Les autores proposen una família formada pels avis, els pares, res menys que cinc fill -dues bessons- i les corresponents mascotes (gat i gos, no s'aclareix si són capaços de conviure en la mateixa casa) i enumeren les principals festivitats amb projecció en el ramat infantil, des del començament de el curs escolar al setembre a la festa major, que es pressuposa té lloc a l'estiu. No falten per tant Nadal, Cap d'Any, Reis, Carnestoltes, Setmana Santa i Pasqua, Sant Jordi i Sant Joan i moltes altres celebracions anàlogues, tot això descrit amb llenguatge senzill i col·loquial i amanit amb les excel·lents i colorides il·lustracions de Cuchi.





Crida de cas alguna cosa l'atenció el extens de la família proposta, ni més ni menys que amb ¡cinc fills !, una cosa que en els temps que corre sembla punt menys que una heroïcitat. D'altra banda, Anguera ha redactat el text amb exquisida laïcitat, molt d'acord amb els temps actuals, secularitzant enterament el significat de totes les dates, cosa que fa incomprensible no ja el seu origen, sinó fins i tot la raó de la seva celebració. D'aquesta manera, Nadal són només els llums, Reis les joguines i la Setmana Santa i la Pasqua -no se citen pel seu nom-, la mona, mentre que els panellets no s'associen amb Tots Sants i dels Difunts, sinó amb el forà i comercial Halloween amb el qual, per descomptat, no tenen res a veure.





Dit tot això, només resta afegir que és un llibre bonic, ben dissenyat i que pot servir de lectura útil i entretinguda per explicar als nens el calendari si bé no estarà de més enriquir el text afegint una explicació complementària sobre el sentit peculiar que té cadascuna de les dates ressenyades, el que permetrà, sense anar més lluny, comprendre la raó que posseeixin un padrí o una padrina i per què els regala una mona o un palmell.