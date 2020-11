El Barça podria entrar en concurs de creditors

Dimarts, Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional (LFP), va dir que una possibilitat perquè els clubs de primera i segona divisió puguin solucionar els seus problemes financers provocats per la pandèmia podria ser el concurs de creditors.









Concretament, Tebas va avisar al Barça que havia de "agafar el toro per les banyes", ja que es situació és una de les més crítiques de el futbol espanyol.





Les fonts oficials indiquen que el club compta amb tan sols 30 milions com a fons propis, de manera que si tanca la temporada amb pèrdues iguals o semblants a les de el tancament de la temporada anterior, hauria d'entrar en concurs de creditors. En aquest cas, la situació seria totalment nova per al club blaugrana, que hauria de vendre actius o convertir-se en una societat anònima. En cas de vendre actius, "aquests tipus de clubs", va assenyalar Tebas en referència tant al FCB com a el Reial Madrid, "haurien de marcar-se un any de transició, no pots estar competint pel mateix". És a dir, deixarien de competir al màxim nivell.





En cas de triar la segona opció, si el club es transformés en una societat anònima, els socis deixarien de ser els propietaris i passarien a ser-ho els que tinguessin accions. És així amb tots els clubs de la lliga, excepte el Reial Madrid, l'Athletic Club de Bilbao, el Club Atlètic Osasuna i el Barça.





Després de la dimissió de Bartomeu, Carles Tusquets, actual president de la comissió gestora de el club, va demanar als jugadors una rebaixa del seu salari de prop del 40% per evitar convertir-se en una societat anònima. D'aquesta manera, el club no acabaria amb números semblants als de la temporada passada, quan va acabar amb 97 milions de números vermells.









A canvi de rebaixar-los el sou, el Barça allargaria els contractes als jugadors, de manera que a la fi percebrien el mateix. En cas que no signin, Tusquets aprovarà igualment dilluns que ve la disminució dels sous. Ho faria de manera unilateral, de manera que els jugadors podrien abandonar el club de forma immediata, ja que el Barça hauria trencat les condicions pactades en els contractes. Encara Tusquets i el Barça han negat aquesta opció, fonts properes creuen que és molt probable que succeeixi.





Així les coses, l'entitat prendrà una decisió final dilluns que ve, ja que ara no té liquiditat per poder pagar les factures dels proveïdors.