Les dades de Sanitat són inexactes: la primera setmana de novembre podrien haver mort un 58% més de persones per covid

Les comunitats autònomes semblen haver començat a controlar la segona onada del coronavirus. Si bé les dades no han estat tan devastadors com els de març, el nombre de contagis ha estat molt alt durant les últimes setmanes i hi ha hagut milers de morts.









Tot i l'esforç dels països per calcular el nombre de morts pel coronavirus, les dades no són exactes i fins i tot hi ha discrepàncies entre diversos òrgans de cada país, com entre autonomies. És per això que l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha començat a calcular les defuncions totals per poder comparar-les primer amb les defuncions en el mateix període de l'any anterior i també amb la xifra de morts que el Govern central proporciona.





Els analistes calculen el nombre de persones mortes al país durant les últimes setmanes i el comparen amb la mitjana de morts dels últims anys durant les mateixes dates. D'aquesta manera, si bé les dades inclouen totes les morts independentment de les seves causes, poden ser útils per avaluar els efectes directes i indirectes de la pandèmia de COVID-19 a la població espanyola.





Discrepàncies durant la primera setmana de novembre

A la primera setmana de novembre, del 2 al 8, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) calcula que hi va haver 10.207 defuncions a Espanya. Aquesta xifra suposaria 2.546 morts més que aquesta mateixa setmana de 2019, quan hi va haver 7.661 defuncions. Però a més, aquesta xifra suposa un 58,6% més que la del Ministeri de Sanitat, que calcula que aquesta setmana hi va haver 1.054 defuncions de persones per COVID-19.









Les dades mostren que en les primeres 45 setmanes de l'any, és a dir, fins a la setmana de el 2 de novembre, van morir a Espanya 423.790 persones. Això suposa un augment de 66.852 persones que durant el mateix període del 2019, és a dir, un 18,73% més.





Però no només hi ha discrepàncies en aquella setmana. Mentre les dades de l'INE parlen de 66.852 persones d'excés de mortalitat en les primeres 45 setmanes de l'any, el Ministeri de Sanitat notifica 39.345 morts. La variació és, doncs, de 27.507 persones.





Les comunitats autònomes amb més excés de mortalitat són Madrid, on han mort fins al moment 58.129 persones -un 42,76% més que el 2019-; Castella-la Manxa, on la xifra de l'INE és de 22.969 morts -el que suposa un 36,72% més que el 2019- i Catalunya, amb 70.459 morts fins al moment -un 27,81% més que l'any passat.





D'altra banda, les comunitats que registren menys excés de mortalitat pel que fa a al 2019 són Cantàbria Cantàbria, amb 5.448 morts (5,01% més), Galícia, amb 28.048 (5,09% més), i Canàries, on han mort fins a la data 14.248 persones més que el 2019 (5,24% més).









L'objectiu de l'INE és una estimació del nombre de defuncions setmanals durant la pandèmia de COVID-19. Aquest projecte es planteja l'estudi de les defuncions setmanals durant el 2020 i la seva comparació amb les dades històriques de defuncions des de l'any 2000, el que permet interpretar les dades amb perspectiva històrica, donada la variabilitat que presenten les defuncions al llarg de el temps.





El projecte no té una durada determinada, depèn d'elements aliens com és la pròpia evolució de la pandèmia, però al menys es preveu que tingui una durada d'un any. "Tot i això, cal considerar en tot moment el seu caràcter experimental i prendre's les xifres amb cautela, atès que s'ofereixen dades estimades per un model que podria subestimar o sobreestimar resultats", puntualitza l'organisme.





Espanya, el país amb més excés de mortalitat de la UE

Segons les dades de l'Eurostat, l'oficina d'estadística europea, Espanya va ser el país amb més excés de mortalitat de tota la Unió Europea entre març i juny. En aquest lapse de temps, es van registrar 48.000 defuncions addicionals.





Les xifres d'Espanya mostren a més que entre les setmanes 13 i 15 de 2020 hi va haver més del doble de morts que en les mateixes setmanes dels anys anteriors.