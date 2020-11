Un grup d'experts proposa una jubilació flexible a triar entre els 60 i els 75 anys

Una de les decisions més importants que el Govern ha d'adoptar en els propers mesos és la que fa referència a el sistema de pensions i jubilacions dels treballadors. I, en aquest aspecte, l'edat de jubilació ha adquirit una gran importància a causa de la situació de les arques públiques.









Per això, des del Govern es pretén retardar l'edat de jubilació per impedir que el sistema de pensions entri en una situació molt delicada. L'augment de la esperança de vides és un dels factors que ha obligat a diferents governs a retardar l'edat de jubilació, una situació que es pretén instaurar a Espanya reformant l'actual legislació.





Un grup d'experts la elaborat un estudi en el qual ha arribat a la conclusió que s'ha d'establir un sistema de jubilació més flexible que permet el treballador triar l'edat en què passa a l'estat de pensionista.





Segons aquesta anàlisi, un treballador hauria de poder triar l'edat de jubilació a la franja d'entre els 60 i els 75 anys, encara que, evidentment, escollir seguir treballant durant més anys o no tindria conseqüències.





En primer lloc, els experts del think tank Civisme que han elaborat aquest informe consideren que prorrogar l'edat de jubilació permetrà als treballadors augmentar la seva pensió i a sistema estalviar-se una bona quantitat de diners i contribuiria a equilibrar els comptes.





En el cas hipotètic que es planteja en l'estudi, un treballador que opti per jubilar-se als 60 anys després d'haver cotitzat 35, patirà una doble retallada: primer, per no arribar als 45 anys cotitzats; i, segon, se li aplicaria un factor de sostenibilitat per optar per jubilar-se als 60. D'aquesta manera, la seva pensió es veuria sensiblement retallada.





Per contra, si un treballador opta per jubilar-se més enllà dels 70, rebrà una triple compensació: per haver cotitzat més anys, per l'aplicació del factor de sostenibilitat, en el qual es té en compte l'esperança de vida i, per tant, els anys durant els quals rebrà una pensió de l'estat, i, en tercer lloc, perquè la seva base de cotització resultarà més elevada i això permetrà augmentar el valor de la seva pensió.





Per tant, estarà en mans del propi treballador triar allargar la seva vida laboral i percebre una pensió més o jubilar-se a una edat més primerenca a canvi de rebre una pensió molt inferior.





La intenció de el Govern actual és acostar l'edat de jubilació real a la legal, que actualment és als 65 anys i 10 mesos. Després de la reforma de 2011, en 2027 l'edat de jubilació se situarà en els 67 anys, excepte per als treballadors que hagin cotitzat 38 anys que romandrà en els 65.