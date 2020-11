Diversos ministres del PSOE demanen a Cs que segueixi negociant els pressupostos

La negociació dels pressupostos generals de l'Estat han posat de manifest les enormes diferències existents en el si del Consell de Ministres. Les negociacions amb forces polítiques tan diferents com Ciutadans, d'una banda, i els independentistes catalans i bascos, han tensionat la situació fins a extrems insospitats i les opcions que s'estudien per acordar els comptes del Estat són completament divergents.









Per això, diferents ministres de l'ala del PSOE manté converses amb els dirigents de Ciutadans per impedir que donin un cop de porta a les negociacions d'aquests pressupostos. Encapçalen estàs converses dos dels pesos pesants de Govern, la vicepresidenta Carmen Calvo i la ministra d'Economia Nadia Calviño. Totes dues han mantingut obert el diàleg amb la líder de la formació taronja, Inés Arrimadas, i amb el portaveu del grup parlamentari, Edmundo Bal.





La raó principal per intentar que Ciutadans no trenqui les negociacions és que des d'un sector del PSOE es considera que és molt millor presentar a Europa uns pressupostos avalats per Ciutadans, un partit considerat liberal i centrista, que no pels independentistes catalans i bascos.





No obstant això, des de Ciutadans insisteixen que hi ha diverses línies vermelles que no estan disposats a traspassar. I, per això, han elevat les seves exigències si des del sector socialista de Govern volen comptar amb el seu suport.





Arrimadas sempre s'ha mostrat contrària a signar uns pressupostos en què també es trobi la rúbrica dels independentistes. I les seves exigències inclouen l a supressió de l'esmena a la llei d'educació sobre les llegües vehiculars en l'ensenyament i el compromís signat de Pedro Sánchez que no permetrà un referèndum d'independència a Catalunya.





No obstant això, el compliment d'aquestes exigències deixaria en l'aire el vistiplau d'ERC, i molt probablement dels abertzales bascos, als pressupostos i col·locaria el Govern en una situació molt delicada, a més de provocar un enfrontament entre els dos partits de la coalició governamental, que mantenen posicions divergents pel que fa als suports que han de mantenir entre els grups parlamentaris.





El fet que des de Ciutadans es pretengui, a més, rebaixar la influència de Podem al Govern és un altre dels punts de tensió en aquestes negociacions, sobretot perquè això comportaria una rebaixa en el poder dels líders d'ERC i EH Bildu, a les negociacions dels comptes públics.