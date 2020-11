Una persona mor cada 17 segons per Covid-19 a Europa

La segona onada del Covid-19 està començant a estabilitzar a Europa i, en canvi, una persona mor de coronavirus cada 17 segons en el continent, ha explicat aquest dijous Hans Kluge, el director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en Europa. A més, alerta que la pandèmia segueix tenint col·lapsats els sistemes de salut de gairebé tots els països.





"La setmana passada, Europa va registrar més de 29.000 noves morts per COVID-19. Aquesta és una persona que mor cada 17 segons "ha afirmat Kluge. També ha explicat que els 53 països que componen la regió europea de l'OMS s'havien registrat més de 15,7 milions de casos de Covid-19, inclosos 4 milions només aquest mes , i gairebé 355.000 morts. més del 80% dels països van informar altes taxes d'incidència de 14 dies superiors a 100 per cada 100.000 persones, i gairebé un terç va registrar taxes molt altes de més de 700 per 100.000.





"Com a resultat, estem veient cada vegada més senyals relacionats amb els sistemes de salut aclaparats", ha dit, i ha assenyalat que les sales de cures intensives a França han estat al 95% de la seva capacitat durant 10 dies i les de Suïssa estan a plena capacitat .





LES VACUNES NO frenaran LA SEGONA ONADA





L'OMS ha volgut assenyalar que, tot i les bones notícies sobre les vacunes no arribaran a temps per vèncer la segona onada de coronavirus. "Crec que és al menys de quatre a sis mesos abans que tinguem nivells significatius de vacunació en qualsevol lloc", va dir Michael Ryan, director d'emergències de l'Organització Mundial de la Salut.





"Molts països estan passant per aquesta onada, i van a passar per aquesta onada i continuaran per aquesta onada, sense vacunes", va dir Ryan, i va afegir: "Necessitem entendre i internalitzar això, i adonar-nos: hem de escala aquesta muntanya aquest cop , sense vacunes ".





LES ESCOLES SEGUEIXEN OBERTES





Amb gran part d'Europa novament tancada, gairebé tots els països han tingut com a prioritat deixar les seves escoles obertes, especialment per als graus preadolescents, fins i tot quan tanquen negocis i demanen a la gent que treballi des de casa. L'educació s'ha considerat alguna cosa essencial al que no es podia renunciar a aquest nou confinament.





"Els nens i adolescents no es consideren els principals impulsors de la transmissió i, com a tal, el tancament d'escoles no es considera una mesura eficaç per al control del covid-19", ha afirmat Kluge.





No obstant això, a Alemanya, per primera vegada, la majoria de les noves infeccions es produeixen entre nens en edat escolar, el que ha provocat nous debats sobre l'obertura d'escoles. Merkel de moment descarta aplicar més mesures ja que, segons afirma, el virus ja no s'està transmetent amb tanta violència com en les setmanes anteriors. Tot i les bones notícies la cancellera adverteix que el virus serà més "agressiu" en els mesos més freds, de manera que s'ha de seguir en alerta.