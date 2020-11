Els catalans han d'esperar gairebé set mesos i mig per operar-se a la Sanitat Pública

El Ministeri de Sanitat ha actualitzat les dades sobre les llistes d'espera per sotmetre's a una cirurgia i Catalunya està entre les comunitats més afectades. En concret, els catalans han d'esperar una mitjana de 223 dies per a poder ser operats en la Sanitat Pública, gairebé set mesos i mig.





El Covid-19 ha estat un factor clau perquè el temps mitjà d'espera per ser operat hagi crescut exponencialment en la comunitat. En el segon semestre del 2019, el temps mitjà d'espera per sotmetre a una cirurgia a Catalunya era de 155 dies i en el primer trimestre del 2020 ha arribat fins als 223, la qual cosa suposa un increment del 93,9%.





En dades absolutes, a Catalunya hi havia un total de 167.519 pacients en llista d'espera per ser operats a juny de 2020. Per àrees mèdiques, la més afectada és traumatologia, que aglutina el 26,5% dels pacients en llista d'espera (44.425 persones); seguit de cirurgia general i digestiva, amb 34.001 persones; i oftalmologia, amb 30.821 ciutadans a la cua per ser operats.













SITUACIÓ A ESPANYA





El temps mitjà d'espera a Espanya per sotmetre a una intervenció quirúrgica en la sanitat pública se situa actualment en els 170 dies, el que suposa 55 dies més que en 2019. Fins aquesta data, havia 691.508 pacients en llista d'espera per sotmetre a una operació, 20.014 més respecte a juny de 2019.





Igual que a Catalunya, en el conjunt de país l'especialitat amb major nombre de pacients en espera és Traumatologia amb 180.706 persones, 9.172 pacients més que l'any anterior; seguida d'Oftalmologia, amb 140.587 pacients; i de la Cirurgia General i de Digestiu, 126.682 pacients.





Pel que fa als temps d'espera, l'informe publicat pel departament que dirigeix Salvador Illa ha evidenciat un augment en totes les especialitats. Així, les que més han augmentat són Otorinolaringologia amb 66 dies i una demora de 174 dies; i Traumatologia amb 64 dies i demora de 190 dies.





A més, les que tenen un major temps d'espera són Cirurgia Plàstica amb 388 dies i Neurocirurgia amb 211 dies. D'altra banda, la Cirurgia Cardíaca, amb 79 dies, i Dermatologia, amb 109 dies, són les especialitats amb menors temps mitjans d'espera.





Per comunitats autònomes, Castella-la Manxa és la que té més dies d'espera, 269 i 41.997 pacients; seguida de Catalunya, 223 dies i 167.516 pacients; Andalusia, amb 212 dies i 143.115 pacients; Aragó, 171 dies i 22.525 pacients pendents; Canàries, 163 dies i 25.460 persones en llista d'espera; Castella i Lleó, amb 161 dies i 25.347 pacients; Comunitat Valenciana, 154 dies i 45.936 pacients; i Cantàbria, 150 dies i 11.940 pacients.





Per contra, les regions amb menys temps d'espera per sotmetre a una intervenció quirúrgica són Madrid, amb 42 dies i 60.615 pacients en llista d'espera; Melilla, amb 52 i 163 pacients; Astúries, amb 52 dies i 20.028 persones en llista d'espera; La Rioja, amb 69 dies i 3.818 pacients; País Basc, amb 96 dies i 17.185 pacients; Galícia, amb 101 dies i 36.576 pacients; Navarra, 112 dies i 7.087 pacients; Múrcia, amb 118 dies i 23.355 pacients; Extremadura, 131 dies i 26.037 pacients; Ceuta, 134 dies i 725 pacients; i Balears, amb 140 dies i 12.083 pacients.