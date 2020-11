Oriol Mitja acusa Pere Aragonès "d'egoista" i de no preocupar-se per l'interès general

El epidemiòleg Oriol Mitjà ha llançat greus acusacions contra el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, a què acusa d'haver actuat de manera molt egoista durant la pandèmia, de no haver-se preocupat de l'interès general i d'haver prioritzat la seva agenda personal.





Per mitjà de diversos missatges a Twitter, Mitjà ha afirmat que "hi ha polítics d'ERC honestos i amb vocació de servei públic", entre els quals ha inclòs a la Marta Vilalta, Ester Capella i Robert Fabregat. No obstant això, ha estat molt dur quan s'ha referit a Pere Aragonès. "Pere Aragonès no és un d'ells. Durant la pandèmia ha estat egoista i no s'ha preocupat per l'interès general".





En un altre missatge a la mateixa xarxa social, l'epidemiòleg ha escrit: "Ha interaccionat amb molts polítics durant la Covid-19. Sé quins han respost de manera noble i solidària i quins han prioritzat la seva agenda personal. A la fin, són més importants les persones que la ideologia dels partits i voldria una persona bona com a president de la Generalitat ".