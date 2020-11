Tens enfrontament entre Mourinho i Guardiola per unes insinuacions del portuguès

Els enfrontament entre Jose Mourinho i Pep Guardiola són tradicionals en els últims temps. Tot va començar a la lliga espanyola, quan un entrenava el Reial Madrid i l'altre al Barça, i els ha seguit allà on han anat.





En aquesta ocasió, l'enfrontament ha estat provocat per unes declaracions del tècnic portuguès en què insinuava que el català havia pressionat el seleccionador anglès, Gerard Southgate, perquè permetés el jugador de el Manchester City, Raheem Sterling, abandonar la concentració per una lesió en els bessons.





No obstant això, Mourinho va semblar molestar quan, tot just uns dies després, Sterling va entrar en la llista de convocats del City per enfrontar-se a seu equip, el Tottenham.





Mourinho va dir al respecte: "Southgate va dir que alguns entrenadors van pressionar als futbolistes perquè no juguessin amb la selecció. A mi m'agradaria saber qui són aquests entrenadors. Tots sabem que Sterling jugarà contra nosaltres".





I va recordar el cas d'un dels seus pupils que sí es va lesionar amb la selecció i va estar un temps allunyat de l'equip: "Aquests són els petits detalls que jo crec que Southgate ens ha d'explicar a tots. Quan Eric Dier va marxar de la selecció el mes passat, no va poder jugar dos partits amb el Tottenham. No va jugar ni a la Premier League ni a l'Europa League, va necessitar un parell de setmanes per recuperar-se ".





RESPOSTA DE PEP

La resposta de Pep Guardiola davant les insinuacions del tècnic de Tottenham va ser preguntar-se si Mourinho era metge. "Ha de trucar a el metge de el Manchester City i de la selecció d'Anglaterra, llevat que Mourinho sigui metge, no ho sé".





L'entrenador del City es va mostrar molt molest amb les insinuacions del tècnic portuguès i davant la insistència dels mitjans de comunicació en saber la seva postura, es va limitar a dir que "Mourinho ha de trucar a el metge del Manchester City i de la selecció d'Anglaterra" .