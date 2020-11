Koeman deixa fora del partit de Kíev Messi i De Jong

Els jugadors del FC Barcelona Leo Messi i Frenkie De Jong no són a la llista de convocats per al partit de la Lliga de Campions contra el Dinamo de Kíev a Ucraïna, per descans, i s'uneixen a la llarga llista de baixes per lesió que té Ronald Koeman.





El tècnic blaugrana ha justificat aquestes absències per al partit de Champions per la clara avantatge que el Barça té respecte als seus rivals i pel fet que tots dos jugadors necessiten un descans.





El tècnic neerlandès va facilitar una llista de 19 jugadors, amb la presència del central del filial Óscar Mingueza, al costat dels seus companys Iñaki Peña i Konrad De la Fuente, i destaca també la presència del migcampista Matheus.





Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti, Sergio i Araújo són baixa per lesió, mentre que De Jong i Messi, per decisió tècnica, seran baixa per a aquest partit perquè, d'acord amb Koeman, "necessiten un descans".





Així, la llista és la següent: Ter Stegen, Dest, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Dembélé, Riqui Puig, Net, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, Junior, Iñaki Peña, Mingueza i Konrad.