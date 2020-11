Movista Team renova els contractes d'Erić, Patiño, Aalerud i Rodríguez, fins al 2023

Movistar Team anuncia aquest dilluns la renovació, fins al final de la temporada 2023, de Jelena Erić, , Paula Patiño, Katrine Aalerud i Glòria Rodríguez. Les quatre ciclistes telefòniques, que ja tenien contracte per 2021, formaran part de la columna vertebral de l'equip dirigit per Sebastián Unzué durant, al menys, els tres propers anys.





2020 ha vist a totes elles aconseguir, malgrat el prolongat aturada, el seu rendiment més consistent en l'elit. Eric -Sèrbia de naixement i alacantina de adopció- ha brillat amb el seu treball de grup i bones actuacions tant en voltes per etapes, com el Giro Rosa o La Volta Challenge (4ª en la primera etapa), com en cites d'un dia, encapçalant aquesta tardor a el bloc de Movistar Team en les Clàssiques de el Nord. A Itàlia, Jelena havia acompanyat a una fenomenal Patiño, 8a a la general després d'un rendiment molt consistent en les rondes més dures del calendari, com un Tour de l'Ardèche en què va brillar en diversos parcials.





La murciana Rodríguez segueix sent l'ànima del conjunt blau, un gregària de luxe amb un nivell físic i experiència cada vegada més destacats en tot tipus de carreres, imprescindible per a les seves companyes. En el pla individual ha brillat, per la seva banda, Aalerud, campiona noruega CRI, 4a en una de les etapes del Gir Rosa i top-ten en l'última Lieja-Bastogne-Lieja, on es va quedar a pocs metres del podi. Una completa escaladora essencial per als èxits de Movistar Team més potent.