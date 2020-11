El Manchester City ofereix un contracte de deu anys a Messi

El Manchester City està disposat a fer-li una oferta impressionant a Leo Messi. El club britànic que entrena Pep Guardiola vol fitxar el jugador blaugrana posant-li a sobre de la taula un contracte de 10 anys de durada.





Segons aquesta informació el jugador argentí defensaria la samarreta del City una o dues temporades i posteriorment passaria a militar en algun dels equips que l'empresa City Football Group, propietària del Manchester City, té com a franquícies, com el Yokohama Marins, el Melbourne City australià o el New York City nord-americà.





A més, un cop es retirarà de la competició, amb 43 anys si es compleixen els desitjos dels britànics, el jugador es convertiria en ambaixador de per vida de l'equip.





Leo Messi podrà decidir lliurement el seu futur a partir del pròxim mes de gener ja que el seu contracte amb el Barça acaba al juny de 2021. I per la situació que travessa el club blaugrana, amb una tremenda crisi esportiva i institucional, sembla molt factible que accepti una oferta per deixar el club en el qual ha militat durant tota la seva carrera com a professional.