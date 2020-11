ERC votarà sí als PGE i l'Estat deixarà de controlar els comptes de la Generalitat

El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha anunciat un preacord assolit amb el Govern de coalició sobre els pressupostos generals de 2021, que inclou la finalització del control financer de l'Estat sobre Catalunya que va posar en marxa el Govern del PP el 2015 .





Segons ha explicat Rufián, aquest preacord pot completar-se amb altres mesures, entre elles algun acord sobre l'ampliació de la moratòria dels desnonaments, un tema "molt important" per a ERC.





El preacord inclou la finalitat del control financer per part de l'Estat sobre les despeses de la Generalitat, el que anomenaven "el 155 financer" que va posar en marxa el ministre Cristóbal Montoro. "Fi de la tutela de l'abús austericida", ha proclamat Rufián.





Però també contempla la creació d'una comissió bilateral per estudiar una reforma fiscal integral i la reforma de l'impost de les grans fortunes per acabar amb el que defineix com "el paradís fiscal" de la Comunitat de Madrid, el "dúmping" que atribueixen a el govern regional respecte a altres comunitats.





Les mesures pactades per Govern i ERC inclouen a més ampliar un trimestre més mesures sobre les cotitzacions dels autònoms i més beques d'educació.





ALEGRIA

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha celebrat el preacord que els republicans han aconseguit amb el Govern central sobre els pressuposts generals de l'Estat (PGE) del 2021: "En un moment així ningú pot ser partidari del com pitjor millor" .





Sabrià ha sostingut que aquest acord busca que la Generalitat tingui les "millors eines per posar-les a disposició dels ciutadans per millorar la vida de la gent en un dels moments més complexos de la història".





Sabrià ha defensat que la independència perquè Catalunya pugui gestionar tots els recursos segueix sent l'objectiu d'ERC, però ha advertit que "hi ha un mentrestant molt dur i molt difícil. Tenim el deure de donar-li resposta, no estem en un moment normal , no podem renunciar a res que ens permeti començar la reconstrucció d'un país on moltíssima gent està patint moltíssim ", ha insistit.





El dirigent republicà ha subratllat que ERC és independentista per ajudar a la gent i ha afirmat que ara mateix "els catalans estan patint", pel que veu necessari donar-los una bona resposta.





En aquest sentit, ha avisat que aquesta resposta "no es pot deixar en cap cas a mans de Cs" que, segons ell, no vetllarà mai pels interessos de Catalunya.





Sabrià ha explicat que, després d'aquest preacord, l'Executiva Nacional d'ERC serà la que validi l'acord "en les pròximes hores o propers dies".