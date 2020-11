Simón Pedro Barceló: "Aquesta situació crítica i excepcional necessita decisions extraordinàries"

Amb el títol "La situació actual del sector turístic" ha tingut lloc el Webinar de la Fundació CEDE on s'ha exposat l'estat actual i les perspectives de futur del sector turístic. El que més riquesa aporta a l'economia de país.





















Simón Pedro Barceló, president de Grup Barceló i patró de la Fundació CEDE, ha estat el ponent convidat d'aquest esmorzar online organitzat per la Fundació Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE) gràcies a la col·laboració de Suez i Deloitte.













Simón Pedro Barceló, president de Barceló Grup





Cal ressenyar que en aquest acte han participat 300 persones de forma virtural demostrant l'interès que suscita entre empresaris i directius el futur de sector del Turisme a Espanya.





QUINA ÉS LA SITUACIÓ TURÍSTICA EN AQUEST 2020?





En paraules de Barceló l'Organització Mundial del Turisme ha estimat una caiguda del 70% del sector turístic durant el 2020 i la pandèmia no ha afectat de la mateixa manera als països: així mentre Xina s'ha recuperat, la caiguda dels EUA es situa entorn al 50%, a Europa entre el 59% i el 64%; i a Espanya ha estat d'un 78%. Pel que "Espanya ha patit d'una manera excepcional i la situació turística a Espanya ha retrocedit 25 anys tenint en compte que el pes del turisme a Espanya representa dues terceres parts del PIB de l'economia" ha dit el ponent.













Diapositiva del Webinar / # DesayunoCEDE









Ens trobem en un escenari en què la recuperació arribaria segons Barceló "en els propers quatre anys, si la vacuna funciona, però si no resultés efectiva o hi hagués un retard en la seva implantació, la recuperació del sector tindria lloc al voltant del 2026".





Per tant ha dit Barceló "per aconseguir la recuperació s'ha de gestionar, controlar i erradicar la pandèmia. Encara que també és important invertir en publicitat i la implantació de l'IVA super reduït en el sector turístic, com ha fet Itàlia, per exemple, que l'aplicarà fins a finals del 2021 ".





Preguntat en relació a la situació que es va viure durant el primer pic de la pandèmia i com es va comportar el sector turístic davant del mateix, Barceló, ha parlat de la contribució realitzada "amb hotels medicalitzats, ajudem a recollir material mèdic, fem servir els nostres avions per portar material mèdic de la Xina i seguim les mesures dictades ". És a dir, el sector del turisme va contribuir també amb els seus recursos en la direcció de superar aquesta situació.





Sobre els viatges d'oci i negocis Barceló va fer èmfasi en el canvi de paradigma. Per a ell els viatges que es recuperaran primer "seran d'oci i els viatges de negocis es recuperaran més tard". Però ha animat a tots els emprenedors a iniciar projectes a Espanya per l'oportunitat excepcional de creixement i innovació en el sector turístic no tradicional que s'acaba d'obrir amb el canvi de paradigma a causa d'aquesta pandèmia del Covid-19.





Aquesta situació com en totes les crisis, en paraules de l'empresari hoteler, "ha brindat noves oportunitats, com l'ús d'intel·ligència artificial i l'ús del Big Data. La intel·ligència artificial ha facilitat oferir, per exemple, un millor i més personalitzat servei al client ".