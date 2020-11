Nou vacunes contra la Covid-19 pugnen per aconseguir una posició hegemònica en el mercat

Els anuncis de diverses companyies farmacèutiques que fa a l'estat de desenvolupament de les seves vacunes contra la Covid-19 sembla haver-se convertit en una cursa sense quarter per veure qui és més ràpid en arribar al mercat. Els laboratoris saben que es juguen, a més de milers de milions, el seu prestigi.





Per ara, nou vacunes es troben en la fase III dels seus assajos clínics i totes estan pendents de la seva aprovació per les diferents agències de salut pública. No obstant això, malgrat que la societat, inclosos polítics, han rebut amb alegria els anuncis de l'avançat estat d'algunes d'elles, la comunitat científica ha evitat deixar-se portar per l'eufòria i ha preferit apostar per la prudència fins a veure quin és el resultat final dels assajos definitius.





Fins aquest moment, aquestes són les nou principals candidates a obtenir el vistiplau de les autoritats sanitàries.





Pfizer i BioNTech: BNT162

És una de les més avançades i la primera que va anunciar una eficiència de més del 90%. Utilitza la tecnologia coneguda com a ARN, és a dir, té una seqüència genètica que ensenya a les cèl·lules a lluitar contra el virus. Els experts asseguren que si funciona, serà un abans i un després en el món de les vacunes.





El seu principal avantatge és que és fàcil i ràpida de produir, de manera que els requisits dels laboratoris són menors dels usats fins ara. El seu major inconvenient, ha de ser conservada a - 70 graus centígrads perquè no perdi la seva eficàcia.





L'eficàcia real és, segons els assajos duts a terme, d'un 95% en tots els grups d'edat, sexe i raça, i no s'han descrit efectes adversos de rellevància entre els que han estat vacunats amb ella.





Moderna: mRNA-1273

Igual que la de Pfizer, està basada en ARN, i té una taxa d'efectivitat provada del 94%. Un dels seus grans avantatges respecte a la de Pfizer és que es pot conservar a temperatura de 20 graus sota zero, però manté totes les seves propietats durant 30 dies conservant entre 2 i 8 graus.





A més, s'ha provat la seva eficàcia en totes les edats i en persones amb malalties cròniques que es poden veure més afectades pel virus. Tampoc s'han descrit efectes secundaris greus entre els pacients que han rebut dosis d'aquesta vacuna.









Universitat d'Oxford i AstraZeneca - AZD1222

Fabricada seguint un sistema diferent del dels dos anteriors, ja que s'ha desenvolupat a partir d'adenovirus, un virus que no ataca als humans. En el seu interior s'introdueixen alguns gens de la SARS-Cov-2 i provoca la reacció defensiva del cos humà. Es tracta d'un sistema innovador que pot influir de manera decisiva en el futur de les vacunes.





Encara que la seva eficàcia provada és, de moment, una mica inferior a la de les dues anteriors, els seus grans avantatges són que és fàcil de mantenir en una nevera a una temperatura entre 2 i 8 graus, que no causa efectes adversos severs i que és capaç de produir anticossos. I, a més, els responsables de la vacuna asseguren que poden produir 3.000 milions de dosi en 2021.





Sinovac - CoronaVac

D'origen xinès, aposta pel model tradicional de virus debilitat i el seu punt fort sembla ser la fiabilitat. Per contra, es necessiten laboratoris molt ben equipats, encara que el seu millor punt és que no requereix equipaments especials per a la seva conservació, de manera que pot ser la millor opció per als països de tercer món.





Ha tingut alguns problemes en el seu camí, però finalment sembla ser una opció perfectament viable i és probable que el proper mes de gener ja comenci a rebre el vistiplau d'alguns països, com el Brasil, per a la seva comercialització.





Centre Gamaleya d'Investigació - Sputnik V

La vacuna russa està basada en una plataforma de vectors adenovirals humans i, segons els responsables de la seva elaboració, té una eficàcia del 95% transcorreguts 42 dies de l'administració de la primera dosi i 21 de la segona.





Encara que es desconeixen encara molts detalls d'aquesta vacuna, com la seva manera de conservació, els responsables dels laboratoris que la desenvolupen han començat la producció de la vacuna liofilitzada, una cosa que, si es confirma com a possible, facilitarà molt el seu transport a regions de difícil accés.





Johnson & Johnson - JNJ-78436735

Basada en la mateixa tecnologia que les d'Oxford-AstraZeneca i Sputnik, els seus assajos clínics estan un pas per darrere dels seus competidors, però compta amb un enorme avantatge: només cal una dosi per a ser efectiva. Això implica un important estalvi respecte a les altres vacunes.





Actualment hi ha més de 60.000 voluntaris sotmesos a les proves de la vacuna i s'està a l'espera que l'empresa faci públics els resultats d'aquests assajos.





Novavax - NVX-CoV2373

S'ha desenvolupat a partir d'un concepte diferent de la resta de les favorites. En aquest cas, s'han fet servir subunitats de proteïnes, és a dir, s i ha pres una part del SARS-Cov-2 capaç d'activar una resposta immunitària.





Va un pas per darrere de la resta dels laboratoris i de moment els seus assajos s'han limitat a Regne Unit, tot i que aviat començaran altres proves en els Estats Units.





Cansino - Ad5-nCoV

Encara que hi ha poca información sobre el seu desenvolupament, se sap que fa servir el mateix sistema que les d'Oxford-AstraZeneca, Sputnik i Johnson & Johnson. D'origen xinès, el govern del gegant asiàtic la va provar entre part del seu personal militar abans que es fessin assajos clínics importants, tot i que actualment està sent provada en més de 40.000 voluntaris.





Bharat Biotech - Covaxin

Encara que es coneix poc d'aquesta vacuna fabricada a l'Índia, si se sap que fa servir el sistema tradicional de virus inactivats, el que la converteix en una vacuna costosa. De moment, els assajos clínics s'han fet a l'Índia amb més de 25.000 voluntaris, però els resultats d'aquestes probes no s'han donat a conèixer. Algunes fonts apunten que podria començar a distribuir-se en els primers mesos de 2021.