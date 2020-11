El suport d'ERC als PGE incrementa la inversió de l'Estat a Catalunya en més de 2.300 milions

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres que l'acord entre els republicans i el Govern sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE) preveu un increment de la inversió de l'Estat a Catalunya superior als 2.300 milions d'euros.





En roda de premsa telemàtica al costat del portaveu de la formació al Congrés, Gabriel Rufián, després que l'Executiva d'ERC hagi ratificat aquest acord, ha destacat que les inversions i transferències de capital de l'Estat cap a la Generalitat arribaran al 19,13% del total, de manera que superarà "lleugerament" el pes del PIB català a Espanya.





Aragonès ha subratllat que és la primera vegada que això passa: "És un dels criteris que hem estat batallant sempre que mai s'havia complert". També ha defensat que aquesta inversió és "una xifra totalment excepcional", ja que suposa un increment respecte als PGE vigents i dels últims anys, i ha reivindicat que és la transferència més alta d'aquest segle.





INGRÉS MÍNIM VITAL

Aragonès ha explicat que el pacte també preveu que la Generalitat gestioni directament l'Ingrés Mínim Vital (IMV), que ha qualificat com "una fita important", i ha recalcat que servirà per coordinar-lo amb altres prestacions com la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) . Preguntat sobre què inclou l'acord, ha incidit que en la llei de l'IMV ja es contemplava la possibilitat que la Generalitat gestionés aquest subsidi i amb l'acord dels PGE s'ha pactat que es dugui a terme aquesta gestió directa des de Catalunya.





Ha afegit que també hi haurà una transferència de recursos per cobrir els costos d'aquesta prestació i per incorporar personal nou que s'encarregui d'aquest assumpte, però ha aclarit que els criteris sobre com es reparteix el IMV i quines persones poden accedir no es modificaran.





A més, el dirigent republicà ha informat que el pacte amb el Govern incorpora un increment en el finançament de polítiques de dependència i de beques educatives, una moratòria de la cotització dels autònoms per desembre, gener i febrer, i la creació d'un corredor humanitari per a projectes d'ajuda humanitària, de refugiats i sol·licitants d'asil.





FONS EUROPEUS

El vicepresident de la Generalitat ha explicat que el pacte també garanteix que la Generalitat participi directament en el repartiment dels fons europeus de recuperació per la pandèmia, tant per identificar els projectes que s'han d'executar com la pròpia gestió dels recursos.





Ha concretat que el Govern gestionarà el 50% d'aquests fons, i ha detallat que seran 596 milions d'euros directes, 371 dels quals aniran a polítiques ambientals i 225 a habitatge, tot i que ha apuntat que aquestes xifres poden augmentar durant l'any "a mesura que els fons que no estan distribuïts es vagin redistribuint ".





Així mateix, ha assegurat que amb l'acord evitaran que el Govern espanyol enviï el seu pla a la Comissió Europea sense tenir en compte a l'executiu català: "La Generalitat marcarà les seves prioritats i es traslladaran a la Moncloa perquè s'integrin dins el pla estatal. Ens assegurem una posició prèvia ".





CONTROL FINANCER I "DUMPING FISCAL"

Tal com va informar ERC en l'anunci del preacord, el pacte per avalar els PGE incorpora l'aixecament del control financer sobre la Generalitat, que Aragonès ha celebrat: "S'acaba la fiscalització permanent de les finances de la Generalitat i l'amenaça constant d'intervenció de l'Estat. Posem fi a cinc anys de 155 econòmic. Vam guanyar llibertat i marge de maniobra per donar més servei a la ciutadania ".





Sobre l'acord per eliminar els avantatges fiscals en la Comunitat de Madrid i avançar en l'harmonització fiscal, Aragonès ha argumentat que es crearà un grup de treball per tractar aquest assumpte i que servirà per acabar amb el "dúmping fiscal", ja que considera que hi ha territoris que fan competència deslleial en qüestions fiscals aprofitant-se de la seva situació, com en el cas de Madrid per ser la capital de l'Estat.





"S'han acabat els privilegis", i ha replicat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el seu model, que ha titllat de neoliberal i centralista, està a les antípodes del d'ERC, i que treballaran per revertir aquesta situació.





"GARANTIA DE COMPLIMENT"

Aragonès ha emfatitzat que el pacte amb el Govern també conté una disposició addicional específica per a Catalunya com a "garantia de compliment" de les inversions i les transferències previstes en els comptes. "Busca evitar el que s'ha produït en altres ocasions, que les inversions pressupostades no s'executen o s'executen per sota de la mitjana estatal", i ha explicat que es farà a través de la Comissió mixta de infraestructures entre Generalitat i Govern.





Segons ell, aquesta comissió era un instrument que no s'havia utilitzat fins al moment perquè el Govern no la volia convocar, i que l'acord estableix que es reuneixi cada quatre mesos per avaluar l'execució de les inversions a Catalunya, en lloc de fer aquesta valoració "a any vençut".





No obstant això, ha insistit que "la millor clàusula de compliment de l'acord és que l'independentisme sigui cada vegada més fort", ja que considera que quan és més fort és més influent, i ha advertit que estaran atents al fet que es compleixi el pacte dels PGE íntegrament.