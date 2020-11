Gonzalo Gortázar demana que se segueixi donant suport al sector del turisme

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat aquest dimecres a Sevilla, durant la seva participació en la jornada inaugural del Tourism Innovation Summit 2020, que "encara queda recorregut per caminar, però hi ha llum a la fi del túnel" sobre la situació del turisme . Gortázar ha indicat que "seria una ximpleria deixar de donar suport a el sector turístic durant aquest llarg viatge. Encara no hem creuat el riu i no podem aturar-nos en el medi".





Gortázar, que ha participat en l'obertura del TIS 2020 amb una ponència titulada 'Perspectives econòmiques i financeres', ha analitzat la conjuntura econòmica actual, la situació de el sector turístic i el paper dels bancs en l'impuls de la recuperació, per al que ha traslladat que CaixaBank "ostenta una quota de mercat aproximada del 25% en els segments de pagaments, targetes i TPV, pel que podem veure el que està passant en temps real".





"CaixaBank té un punt de vista privilegiat per comprendre" l'impacte del coronavirus en l'economia i ha indicat en aquest sentit que "en els mesos del confinament, des de mitjans de març fins a finals de maig, els TPV en hotels i agències de viatges només estaven operatius en un 10% i la facturació es va reduir en un 98% respecte a el mateix període del l'any anterior ", segons ha informat aquesta entitat financera per mitjà d'una nota.





"Arribat l'estiu, hi va haver una clara recuperació en termes de nivells d'activitat, però encara hi havia 30% de TPV no operatius, i la facturació es va reduir un 70% sobre el mateix període de l'any anterior", ha indicat Gortázar.





"Després de la implementació de noves restriccions durant aquesta segona onada, novament estem veient un 45% de TPV no operatius i les vendes han baixat un 84% sobre el mateix període de l'any anterior, gairebé tan malament com a l'abril, tot i que l'economia està molt millor ", ha argumentat el conseller delegat de CaixaBank.





Gonzalo Gortázar ha sostingut que "en termes d'impacte econòmic, el sector del turisme és un factor clau, la seva recuperació anirà aparellada a la del PIB del país", a el temps que ha reivindicat que "la indústria turística espanyola s'ha destacat per la seva competitivitat , la més competitiva en els últims 6 anys segons The World Economic Forum ".





Amb una contribució del 12% de el PIB d'Espanya, Gortázar ha recordat que en 2019 es van rebre més de 84 milions de visitants internacionals, xifra reduïda dràsticament el 2020, fins als 19 milions previstos aquest any, un 77% menys, que ha afectat negativament el PIB espanyol en un 8%.





"És important incentivar la demanda, promoure la cooperació entre països i entre autoritats i polítiques, establir protocols i augmentar la capacitat de realització de tests ràpids fins que arribi la vacuna, que aviat arribarà, el desenvolupament de corredors turístics. Tot ha de accelerar per crear un sentit de confiança entre la comunitat perquè l'activitat segueixi creixent ", ha argumentat el conseller delegat de CaixaBank.





Gortázar ha advocat per l'aposta per les mesures de liquiditat, de les que ha recordat que "la liquiditat prové de molts canals, principalment de l'Estat i dels programes del BCE". "Això s'ha de mantenir, especialment, per a aquells sectors fortament afectats per la crisi i greument afectats per restriccions, inclòs el turisme", ha prosseguit explicant mentre ha reclamat "ajudar a la indústria a cobrir les despeses", pel que ha apuntat que " la principal eina aquí han estat els ERTO, han funcionat bé en general, no només a Espanya, i segueixen sent necessaris ".





TRANSFORMAR EL DEUTE EXCESSIVA EN CAPITAL

Després de considerar que "això no és suficient" ha demandat més mesures, entre les quals ha reclamat "trobar la manera de transformar el deute excessiva en capital, o en instruments convertibles en capital, com a ajuda directa que pugui pagar-se en funció de la rendibilitat futura ". "En lloc d'esperar a l'estiu fins que la majoria de les persones es vacunin i es recuperi la confiança, hem accelerar l'acció en el sector, organitzar-nos operativament per establir corredors turístics segurs", ha sostingut el conseller delegat de CaixaBank, que ha explicat que la seva entitat està "molt centrada en la recuperació de el sector".





"CaixaBank ja havia demostrat el seu compromís amb el sector amb una divisió especialitzada en hoteleria i turisme des de 2008, amb un equip especialitzat en anàlisi de riscos i seguiment i research de el sector", ha explicat Gortázar, que ha afirmat que "des de llavors ens hem convertit en el primer banc de la UE a unir-se a l'Organització Mundial del Turisme com a membre i seguim proporcionant aproximadament 2.000 milions d'euros anuals a la indústria, aquest any fins i tot més, 2.200 ".





"L'ADN socialment responsable de CaixaBank també ens permet donar suport a iniciatives socials, com ho fem a través de la Fundació Bancària. L'any passat, gairebé 1.000 persones amb discapacitat o socialment desfavorides van treballar en més de 560 hotels participants", ha conclòs el conseller delegat de CaixaBank.





CAIXABANK AL TOURISM INNOVATION SUMMIT

Per seguir impulsant la recuperació de el sector, CaixaBank està present en el Tourism Innovation Summit 2020, el fòrum internacional d'innovació, tendències i reflexió per al sector turístic, que celebra la seva primera edició a Sevilla del 25 al 27 de novembre.

L'entitat financera, que patrocina en exclusiva els continguts relacionats amb la branca de hospitality, va oferir durant la Fira una sèrie de ponències en clau d'innovació com un dels motors per a promoure la recuperació.





Disposa en l'espai d'un estand de CaixaBank Hotels & Tourism, la seva línia de negoci especialitzada en el sector.





CaixaBank oferirà un seguit de taules rodones al voltant de solucions innovadores com la Intel·ligència Artificial aplicada als processos en el sector, la ciberseguretat en els mitjans de pagament i la venda digital, que ajuden a optimitzar la rendibilitat i simplificar l'activitat diària dels negocis hotelers i d'altres allotjaments turístics.