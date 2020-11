Arias Cañete destaca, en els debats Energy Prospectives de Naturgy, la importància de reduir les emissions contaminants

L'ex comissari europeu d'Acció pel Clima i Energia, Miguel Arias Cañete, i l'expresident de REE, Luis Atienza, van participar avui en la cinquena edició del cicle de conferències Energy Prospectives, organitzat per Fundació Naturgy i l'IESE Business School, que van inaugurar el president de Naturgy, Francisco Reynés, i el director general de l'IESE, Franz Heukamp.





Reynés va destacar en la seva intervenció que "Espanya veu en la transformació del sector energètic un vector d'oportunitat i canvi, i un motor necessari en aquests moments en què es necessita que els sectors industrials inverteixin i creïn ocupació, i que adaptin les seves condicions de treball a l' futur lligat als compromisos de la transició energètica ".





IMPACTE DE LA COVID-19

L'ex comissari europeu d'Acció pel Clima i Energia, Miguel Arias Cañete, que va ser un dels impulsors de l'agenda europea sobre el clima i els seus objectius a 2030 i 2050, va fer un repàs exhaustiu de com la Unió Europea (UE) ha liderat des de l'any 2007 els plans climàtics, amb la posada en marxa dels objectius 20-20-20, que han culminat en la descarbonització a 2050 prevista en l'Acord de París i el Pacte Verd Europeu. "Europa ha assumit el risc i l'encert de ser pionera a descarbonització, en el desenvolupament de noves tecnologies i en adaptar el funcionament del sistema elèctric a les noves fonts d'energia", va dir.





L'ex comissari va recordar que l'objectiu de reducció d'emissions s'ha complert a Europa amb escreix fins al moment, i va destacar l'esforç realitzat pel sector elèctric. "La disminució d'emissions s'ha donat a el mateix temps que l'activitat econòmica creixia un 62%, el que demostra que es pot aconseguir un creixement econòmic positiu de manera respectuosa reduint les emissions GEH", va dir Arias Cañete.





Sobre els objectius de renovables de la UE, va recordar que "entre 2010 i 2018, la capacitat de producció d'energia eòlica i solar va passar de 110 GW a 261 GW, i la previsió de la UE per al 2020 era que podíem arribar entre el 22, 8% i el 23,1% del consum final d'energia". En aquest punt, ha alertat sobre els efectes de la pandèmia: "Ha dut a reduccions artificials de consum, que poden fer complir els objectius de renovables, però sense mesures estructurals per aconseguir-ho, amb la qual cosa, passat la covid, tornaríem a la situació anterior ".





Arias Cañete també s'ha referit a l'eficiència energètica, i especialment a l'ambició dels PNIEC dels països. "El problema dels PNIEC nacionals és l'eficiència energètica. Segons els plans nacionals, el consum energia primària arribaria a una millora del 29,7%, que està lluny de l'objectiu 32,5% "fixat per la UE. Per això, ha considerat que "l'eficiència energètica segueix sent difícil d'aconseguir i més té conseqüències negatives, perquè al no haver-se aconseguit els objectius a 2020 fa més difícil assolir els de 2030".





Arias Cañete també s'ha referit a el nou objectiu de la Comissió Europea de reducció d'emissions, que ha passat del 50% al 55%. "Això va a implicar un nou marc regulador encara més potent per arribar als objectius de 2030 i unes inversions ingents". En aquest sentit, els seus càlculs són que la UE haurà d'invertir en el sector energètic, entre 2021-2030, prop de 350.000 milions d'euros més que en la dècada anterior. "Hi haurà recursos públics, però cal mobilitzar recursos privats", ha afirmat.





Per Arias Cañete, les properes negociacions en el si de la UE per fer front als nous objectius climàtics seran "complicades", i s'ha referit, entre d'altres, a el canvi en el sistema europeu de drets d'emissió, a possibles impostos del carbó per ajustos en frontera o als nous objectius vinculants en matèria d'eficiència energètica.





CLIENTS VULNERABLES

En la seva anàlisi de la necessària revisió del marc regulador elèctric, l'ex president de REE, Luis Atienza, ha afirmat que "no hem de tornar a cometre errors del passat tractant tecnologies en fase incipient de desenvolupament com a tecnologies comercials" i que "cal prestar atenció als efectes distributius dels canvis, en particular en els consumidors més vulnerables, així com en la competitivitat dels sectors electrointensius".





Segons Atienza, "anem cap a un sistema elèctric amb una presència massiva de generació renovable, d'elevat cost fix i gairebé nul cost variable, amb llargs períodes d'amortització, de producció intermitent i baixa gestionabilitat, que necessita una capacitat de suport ferm i flexible que asseguri l'equilibri i l'estabilitat de sistema ".





En aquest sistema, ha explicat que el valor econòmic està en la capacitat i la flexibilitat, més que en l'energia, perquè el cost variable de produir energia s'acostarà a zero durant moltes hores de l'any. "Serà un sistema amb més intervenció pública, pel que ens juguem molt en la qualitat d'aquesta intervenció", va afirmar. En aquest sentit, ha dit que s'han de proporcionar "les millors senyals econòmics per a la inversió en capacitat renovable i de suport".





En la seva anàlisi dels reptes de la regulació davant aquest nou escenari, va destacar les subhastes de renovables, per assegurar les inversions previstes en el PNIEC a el menor cost mitjà, facilitar la competència de productors independents, i anticipar la reducció de preus als consumidors.





Es va referir també a la necessitat de regular els mecanismes de capacitat de generació i d'emmagatzematge, i d'impulsar la inversió en les xarxes elèctriques, que han de ser facilitadores de la transició cap a la descarbonització, la digitalització i la descentralització, i prevenir els riscos cibernètics . "Els costos per al sistema elèctric associats a la subinversió en capacitat i intel·ligència de les xarxes elèctriques són molt superiors als costos de la sobreinversió", ha assegurat.





El president de la Fundació Naturgy, Rafael Villaseca, que va tancar la jornada, va destacar que el principal repte sobre el qual s'ha de fer i s'està cimentant la transformació de el sector energètic és el canvi climàtic: "És un autèntic imperatiu categòric".





Energy Prospectives és un cicle de converses que reuneix figures reconegudes a nivell nacional i internacional per la seva experiència, visió i coneixement de el sector energètic i a empresaris, reguladors, directius i acadèmics. Aquesta iniciativa forma part de les activitats que Fundació Naturgy realitza sobre temàtiques relacionades amb l'energia i el medi ambient, des del debat seriós i rigorós, amb l'objectiu fonamental de promoure l'ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible.