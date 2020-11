CaixaForum Barcelona reivindica la mandra en una exposició

El director de CaixaForum Barcelona, Lluís Noguera; la directora de l'Àrea d'Exposicions de la Fundació "la Caixa", Isabel Salgado, i els comissaris Beatriz Escudero i Francesco Giaveri han presentat a CaixaForum Barcelona l'exposició Sooooo Lazy. Elogi del malbaratament, en el marc de la Convocatòria de comissariat. Noves mirades sobre la Col·lecció "la Caixa", la tercera i última d'un cicle de tres exposicions sorgides de l'actual convocatòria de comissariat de el Programa de Suport a la Creació Artística de la institució.





Durant tota la temporada 2019-2020, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona s'ha consagrat a l'exhibició de les tres propostes seleccionades en aquest programa, a càrrec de comissaris emergents, que arriba, amb aquesta, a la seva quarta edició. El programa ofereix als joves professionals l'oportunitat de liderar un comissariat a partir de les col·leccions de "la Caixa" i del MACBA, amb l'ajuda de professionals de l'entitat i tutors externs. És també una oportunitat perquè comissaris emergents ofereixin lectures innovadores sobre aquests fons d'art. La mostra Sooooo Lazy. Elogi del malbaratament tanca el cicle actual de el programa, que també va incloure les exposicions En caiguda lliure i On som. On podríem estar.





A més, recentment, l'entitat ha reforçat aquesta iniciativa ampliant el suport a la creació contemporània i ha desdoblat la convocatòria amb una altra línia de suport a la producció d'obres d'art. Aquesta nova convocatòria, de caràcter biennal, es dirigeix a tots aquells artistes interessats en produir una obra d'art. L'ajuda se centra a facilitar els recursos necessaris perquè l'obra pugui fer-se realitat, amb especial atenció als artistes menors de 30 anys.

Amb aquesta doble convocatòria, la Fundació "la Caixa" dóna continuïtat a la seva llarga trajectòria de compromís amb nous talents en l'àmbit de la cultura en general, i de les arts visuals en particular.





L'exposició proposa una reivindicació de la mandra, del no fer, com una forma de resistència, però també per contribuir a el bé comú. Ho fa a través d'un viatge de la hiperactivitat a la contemplació a través de l'art, i de la mà d'artistes com Agnes Martin, Ignasi Aballí, Francesc Abad, Sharon Lockhart, Samuel Labadie, Xavier Ribas, Albert Gil Cásedas i Misha Bies Golas , entre d'altres.





Es tracta d'una crítica irònica, i alhora utòpica, de la hiperactivitat contemporània, que no només implica el món de la feina i de la producció, sinó fins i tot els espais de la privacitat i l'oci. La reflexió que proposa l'exposició posa en qüestió la idea de la feina com a forma de subsistència, així com que el creixement sigui l'únic camí possible per avançar. L'exposició proposa pensar la mandra sota el prisma de la teoria econòmica i dels esdeveniments que hem viscut en els darrers anys, inclosa la recent experiència d'una pandèmia que ha obligat a desaccelerar per força el nostre sistema.





Com a alternativa, l'exposició proposa malbaratar de manera eficaç l'enorme quantitat de temps i de recursos humans disponibles, especialment quan està previst que, en les pròximes dues dècades, deixin d'existir la meitat dels llocs de treball a causa del procés d'automatització de les forces productives, i que milions de persones estiguin aturades durant llargs períodes de temps. En contrapartida, la mandra, la vagància, el no fer i la inactivitat tenen molt mala premsa. Així, la mostra defensa rescatar la mandra del menyspreu polític i posa de manifest que, de fet, aquesta constitueix la finalitat i el somni de qualsevol ésser humà. No obstant això, és considerada un vici capital.





En realitat, es tracta d'un debat que no és nou, i que han tractat molts autors al llarg de la història. Paul Lafargue, el gendre de Karl Marx, va escriure un breu pamflet amb el títol El dret a la mandra. L'artista Kazimir Malèvitx considerava que "la mandra no és la mare de tots els vicis, sinó la mare de la perfecció". Marcel Duchamp també rebutjava la feina, i Georges Bataille apostava per malgastar tot l'excedent de temps sense contrapartida. Aquests són alguns dels pensadors dels que es nodreix la mostra, que també beu de la pensada de Bertrand Russell i Hannah Arendt, entre d'altres.