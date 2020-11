Hongria i Polònia mantenen el seu bloqueig al fons de recuperació europeu

Ni les pressions de la cancellera alemanya, Angela Merkel, ni la de la resta dels països de la Unió Europea han servit perquè Hongria i Polònia es mogui un centímetre de la seva posició. De fet, els primers ministres dels dos països, l'hongarès Viktor Orban i el polonès, Mateusz Morawiecki, han signat un acord en el qual es reafirmen en les seves postures. El bloqueig, per tant, es manté.





Aquesta postura ha causat un enorme enuig en la resta dels països que veuen en aquesta forma d'actuar d'aquests dos països un assumpte que posa en qüestió la supervivència de la mateixa UE.

Els dos dirigents defensen que la seva actitud és, en el fons, una defensa dels interessos de la UE i, a més, no veuen amb bons ulls un canvi en la forma de prendre decisions a la Unió, ja que això suposaria que la resta dels estats podrien imposar als seus països una normativa que els seus ciutadans rebutgen.





De fet, l'aprovació per part del Parlamente Europeu d'una declaració en què s'alerta de la recessió en la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans només ha servit per escalfar encara més la situació. A Hongria i Polònia els drets de la comunitat LGTBI són nuls, el mateix que el dret a l'avortament.





PRESSIÓ ESPANYOLA

Per la seva banda, el secretari d'Estat per a la UE, Juan González-Barba, viatjarà la setmana que ve a Varsòvia i traslladarà el Govern polonès el mateix que ja ha parlat amb l'hongarès: que tots dos "han de començar un exercici de recapitulació" de el seu veto a el fons de recuperació europeu que "no porta a ningú a cap lloc, ni a la UE ni a ells mateixos". "En realitat, pla B no hi ha, és l'únic pla, és el que han de comprendre", ha dit en una compareixença a la Comissió Mixta Congrés-Senat per a la UE convocada per parlar sobre la Conferència per al futur d'Europa.





Així, ha advertit que arribar a la fi de l'any amb un acord sobre el paquet financer o fer-ho sense ell és la diferència entre començar 2021 amb un "optimisme renovat" o obrir "una crisi insondable, molt pitjor que la viscuda amb l'euro, la crisi migratòria o el Brexit ".





González-Barba ha explicat que es tracta de mostrar a aquests països que la seva posició "no té lògica perquè perjudica a tots", inclosos ells mateixos, que estan entre els més beneficiats pels pressupostos.





Segons ha dit, les contribucions comunitàries a Hongria han arribat a suposar el 5 per cent del PIB d'aquest país, molt per sobre del poc més de l'1 per cent que va suposar per a Espanya en els anys de més arribada de fons estructurals i de cohesió. "És un veto pírric", ha assenyalat, perquè no impedeix que el reglament de condicionalitat pactat amb el Parlament segueixi en vigor. "Era important que sabessin per boca d'un dels països més afectats per la pandèmia que considerem que no es pot tocar una sola coma del compromís assolit", ha dit.





González-Barba també va traslladar als seus col·legues de el Govern hongarès que Espanya necessita el paquet d'ajudes "com el que més", perquè si no s'aprova en 2021 es prorrogarà el pressupost actual.