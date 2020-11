Un milió de virus desconeguts amenacen de generar greus pandèmies en el futur

Fa algun temps, abans de l'aparició de la Covid-19, Bill Gates va pronosticar que hi ha moltes més possibilitats que la desaparició de la humanitat sigui causada per una petita bestiola que per les bombes atòmiques. I el temps i els estudis científics semblen donar-li la raó.









De la mateixa manera, centenars de científics adverteixen de la necessitat de fer un canvi radical en la nostra manera de vida i en la relació dels éssers humans amb la natura, lluitant contra el canvi climàtic de manera més rotunda i eficaç.





Seria, afirmen els experts, una bona manera de prevenir que en el futur les pandèmies siguin més fàcilment controlables. En cas contrari, adverteixen, les pandèmies provocades pels virus es propagaran amb més rapidesa, causaran més morts i majors perjudicis a l'economia mundial.





De fet, els científics calculen que al món hi ha gairebé un milió de virus desconeguts capaços de provocar pandèmies molt més perilloses que la que actualment està patint la humanitat. Així es fa constar en un informe de la Plataforma Intergovernamental de Ciència i Política sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (IPBES).





MILIONS DE VIRUS

Els científics alerten que en l'actualitat hi ha uns 1,7 milions de virus que encara no s'han descobert i que viuen en tota classe d'animals que tenen contacte d'una manera o altra amb l'ésser humà. I que de tots ells, al voltant de 850.000 són capaços de transmetre de l'animal a la persona i generar pandèmies.





Cal tenir en compte que bona part de les malalties que s'han descobert i propagat en els últims temps, com l'Ebola o el Zika, i la majoria de les pandèmies detectades, com el VIH o la influença, s'han produït per la transmissió de microbis d'origen animal a les persones gràcies a el contacte entre tots dos.





Aquests mateixos experts avisen que els canvis en la relació dels éssers humans amb el planeta, tant en temes com l'agricultura, el comerç, la producció i consum de tota mena de productes de la terra contribueixen a augmentar el desequilibri de la natura i a augmentar les interrelacions entre animals salvatges i domèstics, de manera que els microbis salten dels uns als altres i després als éssers humans. Això ha portat al fet que cada any es descobreixin unes cinc noves malalties en persones provocades per patògens procedents d'animals. I qualsevol d'aquestes podria convertir-se, amb les condicions adequades, en una pandèmia d'imprevisibles conseqüències.





COSTOS ELEVATS

Els experts asseguren que tot i que la capacitat de detectar i lluitar contra les pandèmies és cada vegada més gran, els costos que aquestes provoquen són molt elevats. Segons els càlculs que s'han dut a terme, invertint uns 50.000 milions de dòlars a l'any es podrien canviar moltes de les activitats humanes que acaben provocant l'aparició de les pandèmies. Un cost molt menor de què, per exemple, s'afirma que causarà l'actual crisi de la Covid-19, que generarà uns costos de més de 16 bilions de dòlars.





Per evitar aquests problemes en el futur, els analistes de la Plataforma Intergovernamental de Ciència i Política sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes aconsellen crear un consell intergovernamental d'alt nivell sobre prevenció de pandèmies, millorar els programes de prevenció de la pandèmia i investigar i controlar els brots en tots els sectors, avaluar l'impacte sobre la salut dels riscos de malalties emergents i pandèmiques, i generar canvis per reduir els tipus de consum, l'expansió agrícola globalitzada i el comerç d'espècies exòtiques d'animals.