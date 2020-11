Sala Fènix: reivindicació de Yoko Ono

No seríem ni vint els espectadors que ens vam reunir a la Sala Fènix del carrer Riereta, un dels més petits, si no el menor, de tots els espais teatrals de la ciutat. La parvedad del seu aforament es va haver de reduir encara més amb la finalitat de complir les limitacions establertes per les autoritats, però això no va ser obstacle perquè els reunits participéssim de l'entusiasme d'assistir a la primera funció després de la interrupció de la temporada. Anàvem a veure "This is not here. Re-imagini Yoko Ono ", un text de la Sònia Masuda sobre la cèlebre artista japonesa que va enamorar a John Lennon i amb el qual va contreure matrimoni a Gibraltar el 1969.









No voldríem caure en el tòpic recordar aquella dita francès que convida a "cherchez la femme", és a dir, a buscar la dona que hi ha darrere de qualsevol home, però potser en aquesta relació el consell no estigui injustificat. Perquè ningú és capaç de negar a hores d'ara la influència que va tenir la japonesa a la vida i en l'executòria musical de la seva parella, tot i que al voltant d'aquesta relació hagi sorgit una llegenda malèvola que culpabilitza Yoko de el desmembrament de "The Beatles "i la s'erigeix en la dolenta de la situació. Tot fa pensar que no només no va ser així, sinó que, molt al contrari, va exercir una influència benèfica sobre el seu marit i va ser la inspiradora d'algunes de les seves millors composicions, com va ser el cas de "Imagini". Sembla que hi ha testimonis procedents d'altres membres d'aquest mateix grup musical que ho avalen, però ja sap allò de que "calúmnia, que alguna cosa queda"





Sònia Masuda no només ha escrit el text i ha dirigit la seva posada en escena, sinó que assumeix la interpretació de el personatge. Un veritable triplet amb el qual ha volgut reivindicar la personalitat i la influència exercida en el seu moment per la llavors encara jove japonesa amb la finalitat de "descobrir una de les creadores més revolucionàries i l'artista famosa més desconeguda del nostre temps". Però, alhora, s'ha volgut que la història servís com a eina per qüestionar als que s'arroguen el paper d'escriure sobre els fets i dictaminar arbitràriament qui són els bons i qui els dolents ".





Acompanya Sònia Albert Martí en el paper de John Lennon i tots dos formen una simbiosi creïble tot i la distància de el temps transcorregut i a la diferent fisonomia dels personatges. El text està ben enfilat i l'espectacle discorre amb bon ritme. Com la infraestructura de la sala no permet gollerías, ha calgut treballar amb imaginació i per això l'escenografia és summament parva, encara que la utilització d'uns panells rabiosament blancs ha permès jugar amb habilitat amb els llums i la utilització d'alguns elements audiovisuals.





El joc escènic finalitza amb un monòleg final de Yoko / Sònia en què es reafirma la reivindicació d'aquesta figura femenina feliçment supervivent i a la qual el seu viduïtat va assegurar una summament acomodada situació.