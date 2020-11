La Generalitat destinarà 250 milions als ajuntaments per a obres i serveis

La Comissió de Cooperació Local de Catalunya ha aprovat aquest divendres la resolució definitiva de el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent al període 2020-2024, que preveu una aportació de 250 milions d'euros per als ajuntaments.





Aquesta inversió global permetrà realitzar un total de 2.131 actuacions als ajuntaments i a les entitats locals, que suposaran una inversió estimada de 644,8 milions d’euros en obra pública. Per als projectes del 2020, en breu els ajuntaments podran disposar del 60% del cost del projecte. I la resta s’abonarà un cop acabada l’obra.









El pla està dotat per al conjunt de Catalunya amb un total de 250 milions d’euros, dividits en dues línies de subvencions. La primera és de més de 160 milions i hi han optat tots els ens locals, la segona és de quasi 90 milions i es destina específicament a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants.









La primera línia de subvencions està destinada a les inversions i la dotació màxima per municipi és de 250.000 euros. La segona és per a acció territorial a municipis petits i nuclis de població reduïda i la dotació màxima per municipi és de 120.000. Les subvencions de la primera línia estan destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals amb competències en obres i serveis de competència municipal i d'abast o interès supramunicipal. Les de la segona línia són per a municipis de menys de 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades de menys de 5.000 habitants i consells comarcals de menys de 5.000 habitants. Al programa general d'inversions podien optar tots els ens locals, 947 ajuntaments, 41 consells comarcals i 65 entitats municipals descentralitzades. Al programa de municipis petits i nuclis de població menors de 5.000 habitants podien optar 736 ajuntaments, 1 consell comarcal i 64 entitats municipals descentralitzades.





La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha celebrat l'aprovació definitiva del PUOSC i s'ha compromès a seguir treballant per incrementar la partida en els propers exercicis i per "trobar i buscar sempre millors i més recursos per donar suport a al món local ".





La distribució es farà per vegueries de la següent manera:

Barcelona 21.171.710,13 milions d'euros

Catalunya Central 37.379.311,40 milions d'euros

Penedès 16.374.586,87 milions d'euros

Girona 52.853.220,80 milions d'euros

Lleida 50.445.366,10 milions d'euros

Alt Pirineu i Aran 32.913.925,48 milions d'euros

Tarragona 25.946.958,40 milions d'euros

Terres de l'Ebre 12.911.089,06 milions d'euros