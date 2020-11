Aragonès diu que només volen que els rics de Madrid paguin el que deuen

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat aquest divendres l'acord dels republicans amb el Govern per avançar en l'harmonització fiscal, i ha subratllat: "No volem que els treballadors de Madrid paguin més, sinó que els rics que resideixen a Madrid paguin el que deuen".





A preguntes sobre la visita de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Catalunya i a les crítiques rebudes per l'acord, Aragonès ha subratllat que l'acord preveu "atacar la competència deslleial" de la Comunitat de Madrid en termes fiscals per els trams més alts de renda. "Si els rics que resideixen a Madrid no paguen com la resta, els que acaben pagant de més són els treballadors de la resta del territori", ha assenyalat Aragonès.





El també coordinador nacional d'ERC ha subratllat que defensen els interessos de la ciutadania de Catalunya quan assenyalen la "competència deslleial en termes de fiscalitat de Madrid", i que per això demanen que es prenguin mesures.





Aragonès ha reiterat que no vol apujar impostos als treballadors de Madrid, sinó que "els rics paguin impostos", i ha mostrat el seu suport fraternal a la classe treballadora madrilenya davant d'un Govern autonòmic que, al seu parer, no els ajuda.





RESPONSABILITAT FISCAL

Ha assenyalat que "la dreta s'oposa sempre a les polítiques de responsabilitat fiscal", i ha considerat que l'acord assolit no està en perill.





Aragonès ha dit que aquest defensa la capacitat fiscal de Catalunya i ha demanat que les crítiques rebudes vinguin acompanyades "d'una alternativa millor".





"Massa gent està patint, no és el moment del 'no a tot'", ha subratllat, i ha afirmat que és el temps de negociar-ho tot, de no dimitir de responsabilitats i de trobar el màxim de recursos per a Catalunya.