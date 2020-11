El Congrés ret homenatge a Ernest Lluch, assassinat per ETA fa 20 anys

El Congrés dels Diputats acollirà aquest dilluns un acte de tribut a Ernest Lluch, que va ser ministre de Sanitat amb Felipe González i de l'assassinat a mans de la banda terrorista ETA acaben de complir-se 20 anys.













La presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, de PSC, com l'homenatjat, presidirà l'acte, que ha estat organitzat en col·laboració amb la Fundació Ernest Lluch, i que serà clausurat pel ministre de Sanitat i també socialista català, Salvador Illa.





L'esdeveniment tindrà lloc a la sala del Congrés que porta el nom de l'exministre i hi participaran també altres persones que han portat la cartera de Sanitat com la popular Ana Pastor, ara vicepresidenta segona la cambra baixa.





A més, comptarà amb la presència d'Enric Lluch, nebot de l'homenatjat; de el president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó, i de Félix Lobo, col·laborador de l'exministre, que realitzarà una semblança de la seva trajectòria i la seva figura política.





Abans de l'inici de l'acte, diversos dels participants posaran per a una foto de record al costat del bust d'Ernest Lluch que llueix al Congrés, al costat de la sala que porta el seu nom.

DEFENSOR DEL DIÀLEG

Ernest Lluch va ser diputat de les Corts Constituents i, després de ser elegit el 1979 com a diputat per Girona, va exercir com a portaveu de el grup parlamentari dels socialistes catalans al Congrés, quan el PSC comptava amb grup propi a la Cambra.





Felipe González el va nomenar ministre de Sanitat i Consum en el seu primer Govern, el de 1982, i va estar en el lloc fins a 1986, després de posar en marxa la Llei general de sanitat. Després de deixar el Govern va tornar a la docència a la Càtedra d'Història de Doctrines Econòmiques de la Universitat Central de Barcelona.





Va ser membre de l'organització pacifista Elkarri i defensor del diàleg per aconseguir la pacificació del País Basc. El membre d'ETA Iñaki Krutxaga el va matar el 21 de novembre de 2000 disparant-dos tirs al cap al garatge del seu domicili de Barcelona.





LA SEVA FILLA, CANDIDATA DE EN COMÚ

Una de les seves filles, Rosa Lluch, ha denunciat, coincidint amb l'aniversari de l'assassinat del seu pare, la "utilització política" de les víctimes del terrorisme.





Respecte a l'evolució d'EH Bildu, que per primera vegada va a donar suport a uns pressupostos generals de l'Estat, Lluch ha declarat que li "serveix" la seva decisió de "separar-se de la violència i condemnar-la", tot i que confessa que hagués "estat bé una condemna més categòrica "de l'activitat terrorista. "Pot ser que part de les víctimes o la societat necessiten un perdó més categòric. Jo no ho necessito", va explicar en una entrevista a 'eldiario, és'.





Rosa Lluch va tancar la llista dels comuns en les eleccions generals de 2018, va liderar la llista de la formació al Senat en els comicis de el 10 de novembre de 2019 i serà la candidata dels comuns per Girona en les properes eleccions catalanes.