"Dresden 1945": el "terror psicològic" de la rereguarda com a arma durant la segona guerra mundial

Durant la primera guerra mundial la contesa es va lliurar principalment en els camps de batalla i les ciutats van quedar en general al marge. Però a partir de 1939 i amb la lliçó apresa després del bombardeig de Guernica durant la guerra civil espanyola, els alemanys van incorporar una nova arma, el "terror psicològic" sobre les ciutats, amb la qual es pretenia enfonsar la moral de l'enemic a la reraguarda. La van aplicar amb duresa en els bombardejos de Londres i Coventry i els aliats van fer el mateix sobre les ciutats alemanys, bona part de les quals, incloent Berlín, havien quedat pràcticament en ruïnes a l'altura de 1945.









La teoria del "terror psicològic" va tenir a Gran Bretanya seus principals capdavanters en lord Cherweerl i en el mariscal de la RAF Arthur Harris "que portava un temps fascinat per llançar foc des del cel". D'aquesta manera, pocs mesos abans de finalitzar la contesa i quan la derrota dels nazis estava cantada, el comandament militar anglès va decidir emprendre una acció que ningú ha estat capaç de comprendre i que ha merescut ser qualificada per no pocs autors de "crim de guerra ": el bombardeig de Dresden, una ciutat sense valor estratègic algun, però que amb un incommensurable patrimoni artístic que va resultar seriosament danyat. Aquesta operació es va desenvolupar en diverses onades successives entre el 13 i el 14 d'abril, va comptar amb la col·laboració nord-americana i va produir no menys de 25.000 víctimes.





En ocasió del 75 aniversari d'aquella massacre s'ha publicat un documentat estudi de la mateixa a càrrec de l'anglès Sinclair McKay: "Dresden 1945. Foc i foscor" (Taurus) en el qual recorda que aquesta urbs s'havia caracteritzat històricament per ser una " ciutat de pensament i d'innovació, zenit de la civilització europea "i que sempre havia destacat per la seva cosmopolitisme i tolerància, a al punt que en ella es va integrar una important comunitat jueva de més de 6.000 persones. L'ascensió al poder del nazisme va canviar progressivament aquesta situació, tot i que no va poder destruir del tot tan acusada personalitat, malgrat les perverses actuacions del gauleiter Martin Muschmann i del cap de la Gestapo Henry Schmidt que van aconseguir delmar la comunitat jueva, de la qual a la fi de la guerra només van quedar 198 supervivents.





L'autor analitza el context en què va tenir lloc aquesta acció de guerra. D'una banda, la rica personalitat de Dresden i la vida a la ciutat a través de nombrosos personatges que vivien més o menys despreocupadament amb l'única preocupació d'atendre els nombrosos refugiats que arribaven a ella i, d'altra, paral·lelament, la forma en que la RAF desenvolupava la seva comesa bèl·lic i de com ho executaven els seus homes. Recorda que els pilots de bombarders eren sempre voluntaris, que cada avió disposava de set tripulants (pilot, bombarder, navegant, operador de ràdio, dos artillers i enginyer de vol), s'utilitzaven dos tipus de bombes (sísmiques o de demolició i incendiàries) i que en els bombardejos de Dresden van intervenir més de mil avions. "Els aviadors vivien purament per al present, estaven atemorits fins a la medul·la, però també intervenia un altre element: la seva addicció al foc i l'adrenalina". En tot cas, la seva mortalitat va aconseguir altes cotes: una carta part de les tripulacions caure en acció de guerra.





L'acció de Dresden va ser minimitzada per la premsa britànica, que va acceptar les explicacions del Ministeri de la Guerra que no havia estat un "bombardeig de terror" sinó va tenir per objecte destruir les vies de comunicació l'enemic. Això ens obstant això, McKay subratlla que "a Anglaterra fava gent profundament afectada pel destí exacte de Dresden i pel que simbolitzava aquell atac".





Amb el temps i amb les ferides restaurades, les ciutats de Coventry i Dresden es van agermanar i els britànics van contribuir decisivament a la reconstrucció de la Frauenkirche, la bella catedral barroca que es va enfonsar no directament a causa de les bombes, però si uns dies després com conseqüència d'elles. És clar que per a això va haver d'esperar a la desaparició de la RDA que no va tenir el menor interès en recuperar un dels edificis més emblemàtics de la ciutat.