El Malandain Ballet Biarritz a la temporada de dansa de Terrassa

Amb un programa trastocat per la pandèmia, al Centre Cultural de Terrassa ha prosseguit el seu 37 temporada de dansa sota el patrocini del BBVA amb la presència del Malandain Ballet Biarritz, una formació coreogràfica dirigida porThierry Malandain. Després d'una llarga executòria que ha passat per l'Òpera de París i el Teatre Ballet francès de Nancy, Malandain va fundar la seva pròpia companyia, Temps Présent, als afores de la capital francesa i després es va traslladar a la localitat de Biarritz on va crear el 1998 el centre Coreogràfic Nacional que va donar vida a una companyia de ballet.









La Malandain Ballet Biarritz, que ja havia visitat Terrassa en ocasions anteriors, ha tornat amb 19 ballarins i un programa format per tres obres coreogràfiques. Les dues primeres, creació del mateix director. Una d'elles, "Nocturnes", inspirada en la música de Chopin i l'altra, "Pastoral", a la 6a Simfonia de Ludwig van Beethoven. La tercera, que va tancar l'actuació del conjunt, "Sirenes", és una obra de Martín Harriague sobre música de Vivaldi, Corelli, Araia i Raupach.





El Malandain Ballet Biarritz va demostrar la seva sòlida formació que combina una base de fort component clàssic amb atrevides incursions pròpies de ballet contemporani al que afegiríem una marcada influència de moviments associats a un previ entrenament atlètic i / o gimnàstic, particularment en la primera de les peces interpretades per la companyia. En tot cas, les dues obres de Malandain van estar revestides d'una intensa inspiració poètica, mentre que la de Harriague, sense renunciar a aquest hàlit, es va decantar principalment per un missatge molt clar de denúncia ecològica contra la contaminació dels oceans per culpa del plàstic. Un dels detalls més excel·lents d'aquesta funció és la gairebé manca de protagonismes individuals de tal manera que cadascuna de les peces va tenir un marcat caràcter coral.





Les obligades mesures de limitació d'aforament i potser una certa prevenció dels propis espectadors habituals de la temporada van deixar buides moltes de les localitats, el que no es va traduir en fredor perquè el públic present va premiar no només amb aplaudiments, sinó també amb braus entusiastes, l'execució de cadascuna de les peces i el comiat final de la companyia.

Per al divendres 11 i el dissabte 12 de desembre a les 20 hores està prevista l'actuació, dins el mateix cicle de dansa, de Lucia Lacarra i Matthew Golding.