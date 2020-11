Borràs espera que, si Aragonès guanya les eleccions, es comprometi a un Govern "netament independentista"

La portaveu de JxCat al Congrés i candidata del partit a la Presidència de la Generalitat, Laura Borràs, ha advertit que, si ERC guanya les eleccions, investirà el vicepresident de la Generalitat i candidat republicà, Pere Aragonès, si es compromet a fer un Executiu "netament independentista".













Ho ha dit en una entrevista de Rac 1, després que Aragonès defensés establir "aliances més enllà de l'independentisme".





Borràs ha assegurat que després de les eleccions previstes el 14 de febrer vol fer pactes amb partits "netament independentistes" amb la finalitat de configurar un Govern que tingui aquest objectiu.





Així, ha afirmat que la prioritat és pactar amb ERC, tot i que ha avisat els republicans que "qui pacta amb partits que no són independentistes, no està treballant per aconseguir la independència".





Per a ella, no només cal proclamar-se com independentista, sinó que cal demostrar-ho: "No cal dir que ho ets, cal fer-ho. Hem aconseguit la independència? No, i això frustra molta gent".





A més, ha sostingut que cal aprendre de tots els errors comesos al Govern entre JxCat i ERC perquè veu més necessari que mai "tenir un Govern fort i cohesionat, on les obediències no siguin de partit, sinó a el projecte de govern".





PDECAT

Sobre possibles pactes amb el PDeCAT després de les eleccions, Borràs ha dit que tots els pactes amb forces independentistes "seran benvinguts" i ha posat en valor que les dues formacions han treballat conjuntament durant tres anys al Parlament i un any i mig al Congrés.





"El PDeCat va obrir els seus espais perquè ens incorporéssim persones de trajectòries diferents. Jo crec que això és un actiu i sinònim de gent que posa per davant el que els uneix i no el que els separa. Treballar per unir és sumar per multiplicar i això és el que necessitem el 14F ", ha tancat.





Sobre la relació entre JxCat i el PDeCAT, Borràs ha reivindicat que ella sempre ha treballat per sumar i prioritzar la unió, perquè, segons la seva opinió, això vol dir prioritzar la independència: "Jo he treballat sempre perquè això fos així i a Madrid em dóna la sensació que hem aconseguit tenir aquesta relació ".