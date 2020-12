La 'Intifada del Besòs' de 1990 es converteix en novel·la a "Aquella Colla de Fills del 68", de Toni Rodríguez Pujol

El periodista Toni Rodríguez Pujol ha presentat aquest dilluns telemàticament la seva tercera novel·la, 'Aquella Colla de Fills del 68', en què recrea la 'Intifada del Besòs' de 1990: els greus aldarulls que van sorgir arran de la construcció de pisos protegits per a albergar a veïns de barri de la Mina.













Ha presentat el llibre al costat dels escriptors Rafael Nadal i Biel Mesquida, que han destacat respectivament el fons social de l'obra i els poemes que l'autor ha inclòs, recitats pel poeta Mesquida durant la presentació.





El personatge principal és el periodista Jordi Martínez, que ja va protagonitzar les seves dues novel·les anteriors i que representa l'idealisme de la seva professió per explicar la veritat, malgrat la qual cosa "se li evapora, se li escapa a cada intent quan vol posar negre sobre blanc", segons Nadal.





El llibre reflecteix com a l'octubre de 1990 (dos anys abans dels Jocs Olímpics) l'Ajuntament i altres administracions acorden construir pisos protegits en un solar, però hi ha veïns que "se senten enganyats i s'oposen a les obres", ha dit Nadal: quan s'aixeca una tanca per protegir la construcció, comencen a atacar els treballadors i, després, també a la policia.





POLÍTICA I PERIODISME

Nadal ha afegit que en aquells fets i en aquesta novel·la s'evidencia que hi va haver interessos i corrupció, en què també van estar implicats antics idealistes "fills del 68" que després es van aburgesar i acomodar, ha dit.





Per a Nadal, aquest llibre novel·la "la descomposició moral d'alguns protagonistes de la transició" i, sobretot, la vulnerabilitat de les societats modernes quan no els arriba informació contrastada.

L'ALCALDE ANTONI MESSEGUER

Entre els personatges, Nadal ha valorat que el llavors alcalde, Antoni Messeguer, volia ajudar a famílies de la Mina especialment necessitades.





Rodríguez Pujol també ha volgut destacar a Messeguer, que en la novel·la conserva el seu nom real, a diferència d'altres personatges: ha dit que la 'Intifada' va costar dos infarts a l'alcalde, a què ha definit com "d'aquests polítics dels quals la gent no parla "però han estat honrats, a l'igual que molts honrats periodistes anònims.

PROSA I POESIA

Tots aquests fets es barregen amb la ficció de la novel·la, que es desenvolupa a Barcelona i a Mallorca; i també hi ha barreja de prosa amb poemes, "perquè la prosa és insuficient" a vegades per descriure.





Rodríguez Pujol veu limitacions en la prosa, mentre que la poesia li permet inventar mons molt diferents: "Recorro a la poesia perquè m'expresso millor".





Toni Rodríguez Pujol (Barcelona 1946), llicenciat en Dret i periodista, va fundar el 1990 l'agència intermèdia Comunicació i és autor de tres novel·les: 'Quatre carpetes marrons', 'La cinquena carpeta' i la presentada aquest dilluns.