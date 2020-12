Els accionistes de Bankia i Caixabank es reuneixen aquesta setmana per votar la fusió

Les juntes d'accionistes de CaixaBank i de Bankia es reuniran aquesta setmana per decidir si donen llum verda a el projecte comú de fusió de les dues entitats, un pas més cap a la creació del que serà el major banc per actius a Espanya.













Els primers a pronunciar-seran els accionistes de Bankia, que es reuniran al Palau de Congressos de València aquest dimarts, 1 de desembre, a les 12.00 hores. La junta ha d'aprovar la fusió per absorció de Bankia per part de CaixaBank, amb l'extinció de la primera i el traspàs en bloc de tot el seu patrimoni, a títol universal, a la segona.





Dos dies després, el dijous, 3 de desembre, a les 11.00 hores, la junta extraordinària d'accionistes de CaixaBank es reunirà, també al Palau de Congressos de València, i votarà sobre el projecte comú de fusió.





Una vegada que els accionistes hagin donat el seu vistiplau, i després de rebre totes les autoritzacions reguladores necessàries, es preveu que la fusió de CaixaBank i Bankia estigui completada en el primer trimestre del 2021.





Goirigolzarri destaca que la fusió amb Caixabank crea un banc "amb gran qualitat de balanç i molt solvent"

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha afirmat aquest dimarts que la fusió amb Caixabank donarà lloc a un banc "amb gran qualitat de balanç i molt solvent", amb un model de distribució "únic" i un projecte capaç de generar ' "una major rendibilitat i un major dividend ".









"Aquesta fusió donarà lloc a el major banc de país, amb elevades quotes de mercat i més de 20 milions de clients." És un gran orgull però també una gran responsabilitat ", ha afirmat Goirigolzarri, que ha afegit que la fusió amb Caixabank no té per únic objectiu crear el major banc d'Espanya, sinó "el millor banc" per als seus clients, equips i accionistes, "un banc que sigui reconegut per la seva contribució a la societat".





"Avui és un dia tremendament important per a tot l'equip de Bankia (...) Comencem una nova etapa en el nostre camí, que vam iniciar el 2012 i en el qual hem aconseguit convertir Bankia en el més solvent dins dels grans bancs espanyols" , ha apuntat el president de l'entitat.





Goirigolzarri ha afirmat que es tracta de projecte "il·lusionant", en el qual es sumarà "el millor dels dos bancs" perquè la seva integració sigui un èxit.





"Per a mi aquesta fusió és un repte molt atractiu. Estic convençut seu sentit estratègic, financer i cultural, i si hagués de concretar un objectiu per al nou banc, crec que ha de ser el de liderar el sistema financer espanyol en uns moments de profunda transformació com els que viurem en el futur. No és un repte fàcil, però és apassionant ", ha subratllat.





Goirigolzarri ha explicat que una vegada que els accionistes de les dues entitats donen llum verda a la fusió, s'obrirà el termini per rebre les autoritzacions pertinents. Mentrestant, les dues entitats seguiran operant de manera independent, amb el que els clients de Bankia i Caixabank podran operar amb normalitat, acudir a les seves oficines de sempre i tenir els mateixos productes i condicions.





Quan es produeixi la integració jurídica de les dues entitats, prevista per al primer trimestre 2021, es procedirà a realitzar una integració progressiva que, segons ha precisat el president de Bankia, tindrà el seu punt final amb la integració tecnològica en els últims mesos de l'exercici vinent.





"En aquest moment les entitats estaran totalment unides i els clients comptaran amb una única plataforma i xarxa d'oficines i un catàleg de productes i serveis unificats", ha assenyalat Goirigolzarri, que ha insistit que "de moment, res canvia" per als clients de Bankia i Caixabank.





L'equació de bescanvi de la transacció s'ha acordat en 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia, amb una prima del 20%. D'aquesta manera, els accionistes de CaixaBank representaran el 74,2% del capital de la nova entitat i els de Bankia, el 25,8%.