ERC i Bildu exigiran al Govern central un referèndum pactat pel seu suport als PGE

El suport que les principals forces independentistes de Catalunya i el País Basc han donat als pressupostos generals de l'Estat comporta, com és d'esperar, un peatge de pagar per part de Govern central.





I els representants d'ERC i EH Bildu al Congrés dels Diputats s'han afanyat a assenyalar que una de les exigències que s'ha de satisfer és la de la defensa per part de Govern central de el dret a decidir per poder convocar un referèndum sobre la independència en les dues comunitats autònomes.





Això ho van voler deixar molt clar el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, i la diputada d'ERC, Marta Vilalta, quan van assegurar en una roda de premsa conjunta que el suport dels dos partits dels pressupostos generals de l'Estat tenia per a ells amb finalitat principal el "guanyar drets" per als seus pobles i "posar sobre la taula la necessitat d'articular una solució democràtica a el problema territorial de l'Estat" i "el dret a decidir".





Per això, és molt probable que al llarg d'aquesta legislatura aquest sigui un assumpte central en què les dues formacions polítiques van a posar l'accent davant del Govern. Molt clara va ser al respecte la portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, quan va dir que el suport de la seva formació als comptes públics els permetia ser molt més exigents amb l'estat i va recordar que el seu projecte polític passa per trobar solucions històrics per al independentisme basc que, entre altres coses, passa per un referèndum pactat.





A aquest assumpte s'uneix, a més, el tema dels presos. L'esquerra abertzale vol que el Govern doni passos a el front per acabar amb la dispersió dels terroristes empresonats i que siguin acostats a les presons més pròximes als seus domicilis o la concessió de beneficis penitenciaris.





Pel que fa a ERC, les seves opcions passen per forçar l'Executiu a decretar un indult per als líders independentistes presos i perquè es rebaixin les penes pel delicte de sedició, ambdues ja encaminades pel Govern.





Tot això ha provocat que cada vegada sorgeixin més veus dins el PSOE que qüestionen la deriva que segueix el Govern, empesa sobretot pel vicepresident Pablo Iglesias que ha estat el principal defensor dins de l'Executiu dels acords amb les forces independentistes.





Molt dur va ser en aquest aspecte a l'exdirigent del PSOE al País Basc, Nicolás Redondo Terreros, quan va respondre a Pablo Iglesias assegurant que "l'èxit de la democràcia va ser derrotar ETA", i que quan això va passar Esglésies estava "en les Herriko tavernes lloant la banda terrorista i als seus còmplices ". "L'èxit de vegades és a dir que no ... no neguem el seu dret a intervenir en la política espanyola, però que nosaltres no ens taquem les mans amb els qui segueixen presumint dels crims d'ETA", ha afegit Redondo Terreros.