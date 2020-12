Aquest dimecres s'analitza el pla amb el qual es crearan jutjats especialitzats en clàusules abusives

El president de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, i representants del Ministeri de Justícia i de les comunitats autònomes es reuniran aquest dimecres per analitzar l'evolució de el pla per crear jutjats especialitzats en litigis per clàusules abusives.













Lesmes presidirà a partir de les 11.00 hores aquesta reunió de coordinació de el pla per a l'especialització de jutjats en accions individuals sobre les condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries, el prestatari sigui una persona física, engegat el 2017 i prorrogat des llavors.





A més de el president del CGPJ i el Tribunal Suprem, acudiran els vocals Gerardo Martínez Tristán, de forma presencial, i, per via telemàtica, Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas, Rafael Mosso, José Antonio Ballester, Juan Martínez Moya, Pilar Sepúlveda, Juan Manuel Fernández i Nuria Díaz Abad, segons ha informat el CGPJ en un comunicat.





El Ministeri de Justícia estarà representat pel secretari general per a la Innovació i Qualitat de Servei Públic de Justícia, Francisco de Borja Vargues, i el subsecretari, José Miguel Bé Sánchez.





Hi assistiran també consellers i altres alts càrrecs de les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Galícia, Madrid, Navarra, País Basc, la Rioja i el País Valencià