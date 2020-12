Reaparició de "The Feliuettes" a El Maldà

Imaginin vostès el saló de rebre d'una casa burgesa situada al pis principal de qualsevol edifici noble de la ciutat, amb el seu balcó sobre el carrer i els quadres de la família penjats de les parets. Un ambient acollidor que els amfitrions comparteixen amb familiars i amics els dies de rebre. Doncs bé, així és El Maldà, un dels espais escènics més singulars de Barcelona, on no hi ha escenari perquè no fa cap falta i cada funció és com la representació que fan els nens de la casa davant els convidats de la família.













En aquest cas, són les components del grup de Akelarre, és a dir Laia Alsina, Maria Cirici i Laura Pau, a les que acompanya el germà gran, Gerard Sesé, que és pianista i anima musicalment les habilitats d'aquelles. Acaben de reaparèixer a El Maldà amb l'espectacle de cabaret "Dones que fumen i cantin". Aquest títol m'ha recordat el que, fa molts anys, en temps en què el feminisme militant no era més que un futurible, deia un vell directiu de fàbrica quan parlava displicentment de les obreres de la indústria tèxtil: "són dones que fumen i tracten de tu als homes". Amb això estava tot dit!!!





"The Feliuettes" no fumen en escena, però el que sí puc afirmar és que no paren de moure's, parlar, cantar i interrelacionar-se amb el públic. Al llarg de noranta minuts enfilen cançons, converses i recitats en els que destil·len ironia, sarcasme, humor, de vegades un mica de mala intenció i molta complicitat amb els espectadors que, per mor de les circumstàncies, no érem molt més enllà de les vint persones. El resultat és un espectacle de cabaret divertit, amb un ritme trepidant en què les tres components de Akelarre, dirigides per Miriam Escurriola, confessen que han enfilat "gamberrisme, reivindicació, comèdia i autoparòdia per tal de fer-preguntes sobre el món que els ha tocat viure i sobre la forma de transformar com a dones ".