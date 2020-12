El termini per demanar les ajudes per fer front al lloguer queda ampliat fins el 31 de maig de 2021

El Govern ha prorrogat fins el 31 de maig de 2021 el termini per demanar els préstecs avalats i subvencionats per l'Estat destinats a fer front a al pagament de lloguer de l'habitatge habitual, que podrà ser ampliat novament prèvia proposta de la comissió de seguiment fins al 31 d'agost del mateix any.













L'evolució actual de la pandèmia i, en conseqüència, la vulnerabilitat sobrevinguda que la mateixa pugui generar en els arrendataris d'habitatge habitual, així com la seva incerta projecció en els propers mesos, fa recomanable modificar els terminis inicialment previstos per a la sol·licitud i formalització dels crèdits, segons recull el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





Igualment, a més del termini de sol·licitud, l'Executiu ha ampliat el referit a la formalització dels préstecs, que ara s'estableix per al 30 de juny de 2021. Si és el cas, també podrà ser prorrogat tres mesos més, fins al 30 de setembre.





Els crèdits poden cobrir fins al 100% de l'import de la renda mensual, amb un màxim de 900 euros al mes durant un període de sis mesos, mentre que no suposen ni despeses ni interessos per a qui els demani que, a més, comptaran amb un termini per tornar-lo de sis anys, amb possibilitat d'una pròrroga de fins a quatre anys més.





El procediment s'estableix de manera que és el banc el que abona directament l'import del préstec a el propietari del pis per evitar la incertesa d'un eventual impagament de l'inquilí.