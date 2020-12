Iberdrola invertirà 40 milions en promocionar empreses industrials innovadores per a la transició energètica

Iberdrola ha decidit reforçar la seva aposta per la innovació i la industrialització en sectors de nova creació per seguir responent a la revolució energètica i contribuir a la creació d'oportunitats que converteixin al nostre país en referent industrial de la transició energètica.













Per a això, ha impulsat una nova iniciativa, dins del seu programa de start-ups Perseu, anomenada Perseu Venture Builder, que invertirà 40 milions d'euros en la creació d'empreses industrials innovadores que treballin en nous àmbits de l'electrificació i en sectors de difícil descarbonització, com són la indústria i el transport pesat.





El Programa Perseo, que ara compleix una dècada de trajectòria, ha invertit fins al moment 70 milions d'euros en start-ups que desenvolupen tecnologies i models de negoci innovadors. Sota aquest model, Iberdrola ha contribuït al seu creixement i a la creació i desenvolupament d'un ecosistema global d'empreses tecnològiques i emprenedors al voltant de el sector elèctric.





Perseu ha orientat les seves actuacions a l'anàlisi d'oportunitats de negoci i col·laboració tecnològica amb start-ups i companyies emergents al món, analitzant 300 empreses cada any i creant un ecosistema de gairebé 3.000 companyies emprenedores. En l'actualitat, aquest instrument inversor manté una cartera de 9 empreses. A través de Perseu, Iberdrola realitza més de 25 proves reals a l'any de tecnologies, que serveixen com a primer pas per establir una relació comercial o de partnership amb les start-ups, i ha realitzat en els dos últims anys un total de 9 'challenges '-Reptes, amb la participació de 700 start-ups, per tal d'identificar solucions innovadores que permetin millorar la seva operativa i minimitzar el seu impacte mediambiental.





Negocis suport a l'electrificació i descarbonització d'indústria i transport pesat

Amb la creació de Perseu Venture Builder, Iberdrola incrementa la seva ambició -dotant un total de 110 milions al seu programa de emprendiment- i completa la seva orientació amb la creació des de zero de negocis de suport a l'electrificació -en principi es concentrarà en àrees com el reciclatge de mòduls, pales i bateries- i en sectors de difícil descarbonització, com és el cas d'alguns processos industrials, com la producció de calor industrial i el transport pesat.





"En l'última dècada hem focalitzat les nostres aliances amb start-ups sota una estratègia d'innovació oberta, que ens ha permès identificar de forma primerenca tendències de futur en el nostre sector, així com accedir a tecnologies i models de negoci disruptius. I l'experiència i resultats han estat extraordinaris. Amb aquesta nova iniciativa, completem el nostre enfocament, promovent la creació i acceleració de la indústria innovadora i la cadena de valor que marcaran el desenvolupament energètic i l'ús de el futur, i bolcant el nostre coneixement en innovació i tecnologia en negocis claus per fer efectiva l'electrificació de l'economia ", explica Agustín Delgado, director d'innovació, sostenibilitat i qualitat d'Iberdrola.





L'objectiu de la unitat Perseu Venture Builder a curt termini consisteix en el desenvolupament de sis o set línies d'acció en els propers cinc anys, amb què pretén dinamitzar pols industrials amb alt potencial de creixement i impulsar, així també, la revitalització econòmica i social.





El primer projecte es concretarà en Iberlyzer, una iniciativa promoguda costat de l'empresa basca Ingeteam, amb l'objectiu de convertir-la en el primer fabricant de electrolitzadors a gran escala al nostre país. La companyia començarà la seva operació el proper any i preveu subministrar més de 200 MW de electrolitzadors en 2023. Aquesta producció -que representa més de l'50% dels objectius de la capacitat instal·lada de electrolitzadors a Espanya en aquesta data- anirà destinada a el segon projecte de l'aliança Iberdrola i Fertiberia, que produirà hidrogen verd per a la planta de Pals de la Frontera, a Huelva.





L'activitat de Perseu Venture Builder estarà centrada en la creació d'empreses innovadores al costat de la participació d'altres grups tecnològics i industrials i contempla també la col·laboració publicoprivada. La seva actuació es desenvoluparà principalment a Espanya, però no descarta la promoció d'actuacions en altres mercats on Iberdrola opera.