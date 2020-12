Bildu ja planteja la incorporació de Navarra a la república basca confederal

EH Bildu ha afirmat que "és el moment d'abordar el debat" sobre l'estatus de Navarra i, si bé considera que és "un subjecte polític propi", ha defensat que "Navarra no pot viure d'esquena a altres territoris bascos". Planteja la seva incorporació a una república basca confederal.

La portaveu d'EH Bildu al Parlament de Navarra, Bakartxo Ruiz, i el portaveu de la formació a l'Ajuntament de Pamplona, Joseba Asirón, han realitzat aquest dimecres una compareixença amb motiu del Dia de Navarra, que se celebra el dijous, 3 de desembre.





En una declaració llegida en castellà i euskera, han defensat que "Navarra no ha decidit democràticament ni el seu estatus jurídic polític, ni la relació amb la resta de territoris històrics bascos, ni la vinculació amb l'Estat espanyol".





democràticament

Segons han assenyalat Bakartxo Ruiz i Joseba Asirón, "hi ha un veto antidemocràtic en el cas de les relacions amb els territoris bascos, que es va imposar de facto a través de la LORAFNA". "Mai hem tingut l'oportunitat de debatre i decidir democràticament aquesta llei. És hora d'escoltar i respectar la paraula de la societat navarresa. És el moment d'abordar el debat sobre el nostre model de convivència, és l'hora d'obrir el camí a la democràcia ", han dit.





A continuació, han afirmat que "volem decidir i volem fer-ho de manera sobirana, perquè és l'única garantia per avançar en el camí de mantenir el benestar social i somiar amb una justícia social real". "Volem decidir, volem sobirania, perquè només la sobirania pot obrir oportunitats per construir serveis públics dignes i només la voluntat, la determinació, el treball i la lluita ho poden garantir, com també són la garantia per acabar amb les retallades o garantir els drets socials per a tots ", ha assegurat.





EH Bildu ha defensat que "hem de decidir aquí, a Navarra, perquè Navarra en si mateixa és subjecte polític, ens correspon a les i els que vivim aquí acordar democràticament les regles de convivència, sense cap tipus d'imposició, i cal eradicar els vetos establerts en aquest debat ". "Navarra no pot viure d'esquena a altres territoris bascos, perquè a més de renunciar a la història, suposa establir barreres econòmiques, culturals i socials de cara a el futur", ha afegit.

REPUBLICA BASCA CONFEDERAL

La declaració de la formació abertzale assenyala que "l'esquerra sobiranista concep Navarra traçant un nou camí amb la resta de territoris bascos perquè al llarg de la història a Navarra li ha anat millor quan ha unit les seves voluntats amb aquests territoris bascos que quan ha anat per separat ".





"Sí, volem una república basca, una república confederal, que consideri i doni curs a la singularitats de cada un dels territoris bascos, i per descomptat sense reis ni governants corruptes. Aquest és el futur que volem i ho diem amb claredat perquè tothom ho escolti en aquestes dates tan especials per als navarresos i per als bascos en general, perquè sobirania i justícia social van juntes ", han assegurat.