Vocals del CGPJ mostren el seu malestar per la nova reforma exprés plantejada pel Govern central

El president del Consell General de Poder Judicial, Carlos Lesmes





La majoria de vocals del Consell General de Poder Judicial es mostra crític i "molest" amb la proposta de Llei presentada aquest dimecres pels grups parlamentaris de PSOE i Unides Podem al Congrés dirigida a evitar que aquest òrgan no pugui realitzar nomenaments clau en període de funcions, segons fonts de la institució.





Les principals crítiques tenen a veure amb la forma emprada pels grups sustentats pel Govern en funcions per plantejar la seva proposta, la de la Proposició de Llei, que suposa una fórmula de tramitació legislativa 'exprés' que "furta" al propi CGPJ i a la resta d'òrgans consultius la possibilitat d'informar sobre les intencions de la reforma.





Segons fonts de sector conservador d'aquest òrgan, eludir el pronunciament del Consell sobre una modificació legislativa de les seves competències contravé els estàndards europeus establerts al respecte, especialment al tractar-se d'uns canvis que afecten directament el mateix Consell, que es regula a més per llei orgànica .





La idea, però, no és nova. Així, els vocals designats a proposta de PSOE Álvaro Cuesta (qui va ser diputat per aquest partit) i d'IU Concha Sáez, vénen reclamant que es limiti la realització de determinades funcions per un Consell General de Poder Judicial (CGP) que es troba 'en funcions 'des del 4 de desembre de 2018, especialment la de realitzar nomenaments, que és el que planteja la Proposta feta pública aquest dimecres.





Segons el parer de tots dos vocals, que han plasmat la seva posició en vots particulars després dels últims nomenaments realitzats, al considerar-ho una extralimitació de les seves competències.





La majoria de l'òrgan de govern dels jutges, però, considera que estan perfectament legitimats per fer nomenaments, si alguns es plantegen per què des de la proposta legislativa avui presentada no es posen els mateixos 'peròs' en relació amb altres funcions, com són les disciplinàries.





En tot cas, tots els vocals coincideixen a assenyalar que, abans d'emprendre cap reforma, s'hauria de procedir d'una vegada a la renovació d'aquest òrgan, i si es considera procedir després als canvis que es considerin necessaris.





Lamenten a més que s'estigui donant una imatge molt negativa d'aquest òrgan, a manera de moneda de canvi en relació amb altres assumptes polítics, que té a veure molt poc amb la tasca habitual que realitza el mateix.





Pel que fa als vocals que reclamaven aquest canvi, Sáez ha plantejat vots contraris a tots els nomenaments realitzats pel Ple des del passat mes de maig de 2019.





Els seus plantejaments es van veure en principi recolzats per altres vocals, com va passar després del Ple de setembre d'aquest any que que va designar a diversos magistrats en tres diferents sales del Tribunal Suprem.





En les últimes sessions, però, i després constatar-se una reincident falta d'acord entre els dos principals partits per pactar una renovació, els últims nomenaments a la cúpula judicial van comptar amb un ampli suport, de la pràctica totalitat de membres d'aquest òrgan.





El vocal Costa, per la seva banda va parlar en el seu vot particular del setembre passat d ' "una ingerència política intolerable" el que denomina el "boicot" a la renovació d'aquest òrgan, i considera que aquesta situació, que atribueix al PP, es manté " a propòsit "per aconseguir un resultat determinat en el seu funcionament.





En el seu vot particular, l'exdiputat socialista retreia també al legislatiu en 2018, un cop trencats els acords de renovació "després d'aquell cèlebre Whatsapp del Portaveu del PP al Senat, que controlarem el TS per la porta del darrere", va continuar 01:00 tramitació parlamentària iniciada de la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), de la qual destaca que no va fer previsió ni va tenir en compte els escenaris de ruptura, bloqueig i transcurs per esgotament del mandat de l'òrgan de govern dels jutges.





Amb la proposta presentada aquest dimecres, els dos partits persegueixen que el CGPJ no pugui realitzar nomenaments clau a la cúpula judicial en període de funcions i es limiti a funcions de mer tràmit ordinari.





Els dos grups parlamentaris pretenen debatre aquesta proposició de llei abans que finalitzi l'any, que s'uneix així a la reforma del Poder Judicial que van registrar per intentar desbloquejar la seva renovació, paralitzada de moment a l'espera que el PP accedeixi a desbloquejar el relleu de la quota de juristes.





De fet, la limitació de competències amb període caducat del CGPJ ja era una qüestió que es recollia en aquesta reforma i que ara, amb la nova iniciativa, es defineix amb més precisió.