Els presos del Procés acusen l'Estat de buscar la venjança

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha acusat aquest divendres al Tribunal Suprem (TS) de dictar "venjança de nou" després que hagi revocat el tercer grau penitenciari concedit per la Conselleria de Justícia de la Generalitat als presos del 1-O, en considerar que es tracta d'una mesura prematura.

"El Tribunal Suprem dicta venjança de nou. Una abraçada enorme, Carme (Forcadell) i Dolors (Bassa)!", ha escrit en un missatge en el seu compte de Twitter, atès que amb la decisió del Suprem ambdues perdran aquest grau de semillibertat.





El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, i l'exconseller Jordi Turull han assegurat que veuen "venjança de l'Estat" en la decisió de Tribunal Suprem (TS) de revocar el tercer grau penitenciari concedit per la Conselleria de Justícia de la Generalitat als presos de l'1-O, al considerar que es tracta d'una mesura prematura.





"El escarment, la venjança d'Estat i l'aplicació de el dret penitenciari de l'enemic no deixa cap marge per a les sorpreses", ha manifestat Turull en un missatge al seu compte de Twitter, en què ha afegit els hashtags 'persistim' i 'No surrender '.





Tampoc li suposa una sorpresa la decisió del Suprem a Sànchez, que creu que la tenacitat de l'Estat i de el TS per intentar "enfonsar" als presos de l'1-O és constant i previsible. "Retorcen la llei, canvien jurisprudència, destrossen garanties penals i drets. Espanya ho val. I aquí, mentrestant, encara busquem el fil perdut que ens va fer ser tan forts l'1-O", ha apuntat.





Per la seva banda, l'exconseller Raül Romeva ha criticat la decisió de Tribunal Suprem (TS) de revocar el tercer grau penitenciari als condemnats per l'1-O: "A poc a poc aquest Estat va convertint-se en una gran presó".





En un apunt a Twitter, Romeva ha dit que "es confirma el més previsible dels escenaris" que el Suprem revoqui el tercer grau al considerar que es tracta d'una mesura prematura. "El Suprem ha tornat a dictar sentència. A poc a poc aquest Estat va convertint-se en una gran presó, una democràcia fallida que estan creant ells mateixos", ha tancat.





El TS destaca que cal que transcorri un període de temps maig r per avaluar adequadament l'evolució dels interns i el tractament penitenciari, més quan es tracta de condemnes elevades (de 9 a 13 anys de presó) de les que cap s'ha complert la meitat, i la majoria ni tan sols una quarta part.