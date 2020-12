Gairebé mig milió de cotxes han sortit de Barcelona pel pont

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha registrat que aquest dijous 3 de desembre -entre les 0 i les 24 hores- van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona 485.118 vehicles, un 5,3% menys respecte al dijous de l'any passat, també vigília de l' inici de el pont de la Puríssima.









Segons un comunicat de Trànsit, el dijous 5 de desembre de 2019 van sortir de l'àrea metropolitana 512.351 vehicles, i aquest any han estat 27.233 menys, però en plenes restriccions per la pandèmia, i hores abans del confinament municipal. Això significa un descens de tot just un 9%.