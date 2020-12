El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Dincat i ARAPDIS s’uneixen a les beques de la Fundación Incyde

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) collabora amb la Fundación Incyde de les Càmeres de Comerç d’Espanya en la promoció de les seves beques, emmarcades en el Foro Incyde School Barcelona 2020: Emprender en la Discapacidad. L’objectiu de la trobada celebrada a l’octubre va ser fomentar la no discriminació i el reconeixement del dret a totes les persones amb discapacitat a viure de forma independent i en igualtat de condicions.





Els participants al Foro han tingut l’oportunitat de cursar posteriorment el cicle formatiu “Emprenedors del Futur”, de entre qui un Comitè seleccionarà a quatre alumnes que rebran una beca amb la qual ampliar la seva experiència professional durant 12 mesos.





En aquest sentit, amb motiu del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, la seu del CZFB va acollir ahir la signatura dels protocols de collaboració entre el CZFB, la Fundación Incyde, l’Asociació DINCAT y l’Asociació ARAPDIS, amb la intenció d’impulsar una veritable integració laboral.





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona oferirà l’oportunitat a un dels seleccionats d’impulsar el seu projecte emprenedor a través de la incubació al 3DFactory Incubator, la primera incubadora empresarial de tecnologia 3D d’Europa, posada en marxa el 2019 en collaboració amb la Fundació Leitat i la Fundación Incyde. D’altra banda, una de les persones seleccionades realitzarà les seves pràctiques a Dincat, Federació que agrupa a més de 300 entitats d’iniciatives socials no lucratives de Catalunya, mentre una altra ho farà a ARAPDIS, Associació per a la Rehabilitació i l’Adaptació de Persones Disminuïdes en la seva Capacitat d’Integració Sociolaboral.





El delegat especial del CZFB, Pere Navarro, destaca que "el CZFB està totalment compromès amb la integració laboral de persones amb discapacitat" i es mostra “orgullós de poder collaborar amb la Fundación Incyde per a ajudar de forma activa a la incorporació d’aquest collectiu al mercat de treball i oferir-los una oportunitat única per impulsar el seu projecte”.





Per la seva part, el president de la Fundación INCYDE, José Luis Bonet, ha subratllat que “la millor eina per aconseguir la inclusió de les persones amb capacitats diferents és la integració en el mercat laboral, un objectiu en el qual la collaboració público-privada és essencial, de manera que iniciatives com la que impulsem amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona tenen un valor especial”.





Per part del president de Dincat, Manuel Palou, ha manifestat el seu desig de “continuar reforçant la capacitat emprenedora de les entitats que acompanyen a les persones amb discapacitat intellectual a través d’aquest acord amb Fundació Incyde, que obre les portes a múltiples oportunitats que, sens dubte, ens encaminen cap a un futur més inclusiu”.









Finalment, el president de l’Associació ARAPDIS, Dr. Ramon Blasi, ha corroborat tot el que s’ha expressat anteriorment i ha manifestat “la importància del treball conjunt d’organismes i entitats per a la consecució de la plena inclusió tant social com laboral de la que tan necessitats estan aquests collectius”.