El Banc Sabadell es resisteix a vendre però retallarà uns 2.000 llocs de treball més de la seva plantilla

Les negociacions fracassades entre el Banc Sabadell i el BBVA han dinamitat les previsions de futur del banc d'origen català però amb seu a Alacant.





Ara, una vegada que la possibilitat d'una fusió sembla esfumada del tot, al si de l'Sabadell preparen una reestructuració de plantilla, que a Galícia ja compta amb xifres oficials -màxim 45 acomiadaments- i que podria afectar uns 2.000 treballadors de l'entitat a nivell nacional.









Aquests 2.000 llocs de treball se sumarien als 1.800 ja anunciats pel Sabadell en una reestructuració urgent. De la mateixa manera, al banc estudien possibilitats com a noves mesures d'estalvi de costos encara per definir.





La jugada amb el BBVA els va sortir malament no només sobre el paper, sinó també a la borsa, amb una caiguda del 13% en l'acció. La crisi econòmica que plana sobre el planeta d'acord amb la crisi sanitària deixa al Sabadell amb un estret marge, ja que els seus plans passaven exclusivament per la fusió amb el BBVA. En la mateixa línia, el fracàs de les negociacions va caure com un gerro d'aigua freda no només en els mercats, sinó també en el Banc Central Europeu, que té a el banc presidit per Josep Oliu i Creus sota la lupa.





De fet, alguns experts de el sector consideren que les maniobres del Sabadell només són una cortina de fum en un intent de guanyar temps mentre treballen per abordar novament la seva fusió amb una companyia més gran. La seva situació, a l'ésser incapaç de competir amb els grans bancs espanyols però a l'ésser més gran que altres entitats bancàries amb menys recorregut a nivell nacional, la deixen en un escenari on només l'acord amb una altra entitat podran sostenir al Sabadell.





MÉS FRONTS OBERTS

El futur del Sabadell és incert a hores d'ara, especialment pels dubtes que envolten a les seves decisions més immediates, com què fer amb el seu banc britànic TSB, una de les grans diferències entre el BBVA i el banc català durant el procés negociador.





De fet, la filial anglesa va estar immersa en una altra negociació el Sabadell, aquest cop amb el Banc Santander, interessat en absorbir-la. No obstant això, com amb el BBVA, l'operació no va fructificar per la resistència del Sabadell, que ha considerat "escassa" la proposta de l'entitat presidida per Ana Botín.





Ara, les opcions de TSB passen per HSBC o Barclays, que ja en el passat van fer acostaments per conèixer les intencions del Sabadell amb un banc que avui, de totes totes, resulta deficitari per a l'entitat. En contra seu, juga la inestabilitat del mercat a Gran Bretanya, on el Brexit i la seva consolidació en aquest 2021 provocaran un veritable terratrèmol financer.