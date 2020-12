Un jutge ordena al govern de Trump reactivar el programa DACA per evitar la deportació de migrants indocumentats

Un jutge federal dels Estats Units ha donat aquest divendres tres dies de marge al Govern del president, Donald Trump, per publicar als butlletins públics i les pàgines web de les agències involucrades que l'Executiu ja accepta noves sollicituds per al programa DACA, que evita la deportació de migrants indocumentats.

Aquest programa el va aprovar l'expresident Barack Obama al 2012 i s'hi poden acollir els migrants que arriben de manera illegal als Estats Units quan són menors d'edat i sempre que no tinguin antecedents penals.





Gràcies a DACA, aquestes persones poden evitar la deportació per períodes renovables de dos anys i poden treballar o anar a la universitat.





Trump, des que va arribar a la Casa Blanca, ha provat de liquidar o restringir aquest programa. Al 2017, el president va ordenar posar-hi fi, però va haver de fer marxa enrere quan el Tribunal Suprem va fer sentenciar en contra que es pogués suprimir al juny d'aquest any.





Fa dues setmanes, el mateix jutge que ha pres aquesta decisió, Nicholas Garaufis, va estipular que com està en funcions, el secretari de Seguretat Nacional, Chad Wolf, no està capacitat legalment per reduir a un any la durada de les sollicituds de DACA, segons ha recollit CNN.





Biden ja ha assegurat que quan arribi mantindrà el programa i buscarà una solució definitiva per a l'estat d'aquestes persones que van arribar al país quan eren menors i es coneixen com a 'dreamers' (somiadors) colloquialment.