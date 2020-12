Els argentins tornen a sortir al carrer per impulsar la llei que despenalitzi l'avortament

Milers de persones han sortit als carrers argentins aquest divendres i les han tornat a tenyir de verd per mostrar el seu suport al projecte de llei que pretén legalitzar l'avortament al país, que s'ha debatut per darrer dia al Congrés del país, tot i que falta la seva votació a la cambra.

El TC de Polònia declara il·legal l'avortament per malformació fetal greu

A la capital, Buenos Aires, les mobilitzacions han tingut lloc davant del Congrés, tot i que no només n'hi ha hagut de presencials, sinó que a través de les xarxes socials s'han multiplicat els missatges de suport al projecte per despenalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs.





D'aquesta manera, mentre els diputats debatien a la cambra baixa el projecte, a la plaça del Congreso hi havia tallers, batucades i diferents activitats de conscienciació.





Durant la jornada d'aquest dissabte, s'ha posat l'èmfasi en els docents i personal de salut, amb missatges dirigits a la conscienciació perquè les nenes i adolescents puguin confiar en aquest tipus de professionals en cas d'un embaràs no desitjat. Els lemes que han marcat les manifestacions han estat "el docent sempre et creu" i "nenes, no mares".





Les expectatives dels collectius i organitzacions socials és que el Congrés aprovi el projecte de llei el proper 10 de desembre, quan està prevista la votació.





No obstant això, la proposta que ha impulsat el Govern del president, Alberto Fernández, després haurà de passar al Senat, on l'aprovació és més difícil perquè, en principi, no compta amb els suports necessaris.





De fet, ja al 2018, un projecte per a la despenalització de l'avortament va superar la primera barrera del Congrés, però el Senat finalment el va rebutjar.





Les estimacions de 'La Nación', avui dia, situen els diputats a favor d'aprovar la nova llei en 107 davant dels 100 que votarien en contra al Congrés, mentre que al Senat serien 32 vots favorables i 36 desfavorables.





Fernández va presentar a la cambra baixa, a mitjan novembre, el projecte, una de les seves promeses electorals, després de considerar que "la legalització de l'avortament salva vides de dones i preserva la seva capacitat reproductiva. No augmenta la quantitat d'avortaments ni els promou, només resol un problema que afecta a la salut pública".





Aquest projecte de llei permetria la interrupció voluntària de l'embaràs fins a la setmana 14 de gestació, inclosa, mentre que obliga les institucions de salut a dur a terme l'avortament en un termini de deu dies.





Així mateix, admet l'objecció de consciència individual dels professionals mèdics, que els permet negar-se a practicar un avortament sempre que es garanteixi un altre professional pugui atendre la dona.





La llei de l'avortament actual data de l'any 1921 i només contempla la interrupció de l'embaràs en cas de violació o que existeixi risc per la vida de la gestant. Aquest darrers anys, hi ha hagut una gran quantitat de protestes i "marees verdes" a Argentina per exigir aquesta despenalització.