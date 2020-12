Iceta creu que ERC està acomplexada davant JxCat i Puigdemont

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte que ERC és "una formació acomplexada davant JxCat" i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.













En una entrevista a la 'Cadena Cope', ha opinat que ERC "té pànic que l'acusin de voler fer un tripartit" amb el PSC i els comuns, de manera que es passarà la campanya electoral negant aquesta possibilitat.





"És evident que no podem governar amb ells mentre posin entre les seves prioritats la independència o un referèndum", i ha considerat que el problema per aquesta aliança és que els objectius polítics són diferents.





Ha explicat que si guanya les eleccions catalanes del 14 de febrer oferirà a tots els partits la possibilitat de col·laborar "per lluitar contra la pandèmia, recuperar l'economia, la reconstrucció social i avançar en l'autogovern i el finançament".





I ha plantejat que no tots els membres de la Generalitat siguin d'un sol partit: "Intentem buscar el millor govern possible, perquè hem de recuperar 10 anys perduts i per tant tots hem de ser molt generosos".





Sobre la possibilitat de baixar impostos a Catalunya, ha descartat que la situació permeti fer-ho, tot i que considera que hi ha "massa figures impositives, algunes de dubtosa seguretat jurídica".