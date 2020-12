El Barça es juga la primer plaça del grup davant la Juve de Cristiano

El Barça ho té tot de cara per acabar primer de el Grup G de la lligueta de Champions League. En té prou amb no perdre per més de dos gols en la trobada que l'enfrontarà a la Juventus de Cristiano Ronaldo al Camp Nou.





Per aquesta trobada, és gairebé segur que el tècnic blaugrana Ronald Koeman, optarà per donar entrada als pesos pesants de l'equip, amb la inclusió d'Araujo, ja recuperat de la seva lesió, al centre de la defensa en substitució del lesionat Piqué, i la de l'exjuventino Pjanic al mig del camp, com ha vingut fent en tots els partits d'aquesta lligueta.





És molt probable que la porteria l'ocupi Net i que Ter Stegen descansi. Malgrat que ha passat a Cadis, aquest canvi ja estava pactat per endavant ja que Koeman va decidir que, un cop aconseguida la classificació per als vuitens de final seria Net titular en els restants trobades de la lligueta. I no sembla que, tot i la importància de la trobada, això hagi de canviar.





Els dubtes es plantegen més en la línia d'atac, en els homes que acompanyaran Leo Messi, que aquesta vegada no descansarà, pel que reviurà de nou un duel entre l'argentí i el portuguès.





Amb la baixa segura de l'lesionat Dembélé, els dubtes de centren en l'entrada dels joves Pedri i Trincao o a la presència des de l'inici de Griezmann o Coutinho o Braithwaite, que s'han anat rotant en els últims partits.





Sigui com sigui, els de Koeman volen esborrar la mala imatge oferta en el partit de Lliga davant el Cadis i donar la més brillant que han vingut oferint en els partits de Champions, en què compten els seus partits per triomfs amb enorme solvència.