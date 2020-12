La Generalitat adverteix que bars i restaurants es poden tornar a tancar

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha avisat que es podrien tornar a tancar bars i restaurants a Catalunya si segueix pujant la rt (per sobre d'1) i els ingressos hospitalaris, tot i que ha afegit que ara està pujant la rt i baixant les hospitalitzacions.





"Això podria passar. Estem analitzant la situació", ha alertat el ser preguntat per un possible retrocés de la reobertura, en declaracions a Ràdio 4 i La 2, i ha afegit que s i ha vist més interacció social i que ha pujat la rt quant han obert, tot i que ha dit que la majoria de restauradors estan complint les mesures.





Sàmper ha assegurat que "no hi ha hagut una fugida massiva" de persones pel pont de la Puríssima i ha apostat per trobar l'equilibri, perquè assegura que la gent té molt desgast psicològic.





Ha destacat que el pla de Nadal i el de reobertura són independents, però tots dos depenen de les dades epidemiològiques, i ha demanat "baixar una mica la il·lusió nadalenca", perquè estava previst arribar al tram 3 de reobertura per Nadal i ara pot ser que es estigui en el tram 2 o en l'1.





Sàmper ha apuntat que estan treballant a nivell tècnic sobre l'aforament de Liceu de Barcelona: el dissabte es van reunir amb el comitè executiu del teatre i s'estan replantejant el límit de 500 persones d'aforament: "Entre avui i les següents hores o dies pot haver una solució "des del Procicat.





PLAÇA SANT JAUME

Sàmper ha anunciat que els Mossos d'Esquadra portaran a la Fiscalia les proclames feixistes a l'acabar la concentració de Vox d'aquest diumenge a la plaça Sant Jaume de Barcelona i ha criticat que el delicte d'odi està "molt resolt a Europa, però no tant a Espanya ", i ha qualificat de laxa la persecució d'aquests delictes per la Fiscalia. "Qualsevol conducta feixista hauria de ser perseguida", ha afirmat el conseller, que ha dit que no li agrada que es celebrin aquestes mobilitzacions però estan emparades pel dret de manifestació i reunió i la llibertat d'expressió.





També ha dit que l'estat d'alarma permet als càrrecs institucionals que es desplacin pel territori, de manera que el líder de Vox, Santiago Abascal, "ho podia fer" i acudir a la concentració a Barcelona, i ha afegit que l'actuació de Mossos buscava evitar que es trobessin dos blocs antagònics, ja que hi havia manifestants en contra de la convocatòria de Vox.





Sobre desnonaments, Sàmper ha assegurat que cada vegada hi ha menys i que ara hi haurà una moratòria pactada pel vicepresident de Govern, Pablo Iglesias, i el ministre de Foment, José Luis Ábalos: "Hi ha camp de millora. Estem treballant, ara que tenim marge fruit de la moratòria, per a substituir amb mediació "les intervencions de Mossos.





Sobre les discrepàncies entre ERC i JxCat, el conseller ha destacat que ha demanat perdó per la filtració d'un esborrany del pla de reobertura, i ha dit que sap qui el va filtrar, però s'ha negat a dir-ho: "S'ha dit en mitjans públics , per gent qualificada en el seu àmbit ". "Si hagués fet aquestes coses, no em consideraria capaç de fer la feina de polític, que implica un rigor", ha defensat Sàmper, que ha afegit que és decisió d'aquesta persona si ha de continuar o dimitir, sense dir noms.





Ha assegurat que va ser un error del vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, "no mirar qui hi havia a la reunió" amb col·lectius d'ultradreta, i ha defensat que es va incorporar a la reunió després que comencés i va marxar abans que finalitzés. "Si una cosa està clara és que és una persona que ha acreditat defensar els drets fonamentals", ha defensat Sàmper, i ha sostingut que a partir d'ara tots han de tenir més cura per veure qui hi ha a les reunions, i que manté la seva confiança a Costa.





Preguntat sobre un possible pacte tripartit entre ERC, PSC i comuns després de les eleccions catalanes, ha respost que això seria "faltar a la veritat" per part del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha dit diverses vegades que no ho faran, tot i que és una opció, segons Sàmper.





A més, ha dit que no s'ha presentat a les primàries de JxCat perquè està centrat en la pandèmia: "No li diria que no m'hagués fet il·lusió", i ha descartat dir si va votar a la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs , com a cap de llista.